'We plakken ze op een papiertje en hangen deze in de poppenkast'

Naast de tropische vlindertuin zijn ze nu ook bezig met een vlindertuin voor Nederlandse vlindersoorten. 'We noemen dit de juffertjestuin en hier willen we juist soorten laten zien die in het wild eigenlijk niet meer te zien zijn', laat de trotse eigenaar Wim Kersten weten.

Poppenkast

De vlinders die in Vlindertuin 'De Kas' te zien zijn worden in de tropen gekweekt. 'Vervolgens komen ze naar ons toe in het popstadium. Iedere week ontvangen we een pakketje met poppen, deze pakken we uit en plakken deze op een papiertje en hangen deze in de poppenkast. Vanaf dat moment is het wachten totdat er vlinder uitkomt. Dit kan soms een week tot soms een jaar duren,' legt Wim uit.

Vrijwilligers nodig

Om de vlinders en de planten te verzorgen is veel hulp bij nodig. Ze zijn bij vlindertuin de Kas dan ook op zoek naar mensen die mee willen werken aan het onderhoud van de planten. In een tropische tuin moet je wel twee keer per dag de planten water geven. Maar daarnaast zoeken ze ook mensen die het publiek willen ontvangen en uitleg willen geven over de vlinders. Iedereen die wat met vlinders en planten heeft is van harte welkom om te komen helpen.

Lijkt het u leuk om mee te helpen in de vlindertuin? Neem dan contact met Gelderland Helpt via via deze link.