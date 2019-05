Velp wil betaald parkeren afschaffen: 'Het is gratis bier weggeven'

door Huibert Veth

In het Rhedense coalitieakkoord werd afgesproken om onderzoek te doen naar de afschaffing van betaald parkeren in Velp. Onder winkelend publiek, winkeliers en omwonenden is 78 procent het hiermee eens. Het college kwam met een voorstel waar de raad dinsdagavond over sprak.

Blauwe zones voor twee uur

De betaald parkeerplekken aan de Vlashofstraat en Wilhelminastraat worden omgezet naar blauwe zones waar twee uur geparkeerd mag worden. Dit moet een einde maken aan een dubbel en onduidelijk systeem en is bovendien klantvriendelijker. Gevreesd wordt dat het aantal beschikbare parkeerplekken in de buurt van het centrum hierdoor beperkt wordt. Handhaving van de blauwe zone is een voorwaarde voor voldoende parkeermogelijkheden voor winkelend publiek.

Bekijk de reactie van respectievelijk fractievoorzitter Tim Endeveld (GroenLinks) en raadslid Sjir Hanssen (VVD) (tekst loopt door onder de video):



Het afschaffen van betaald parkeren zal een minimale invloed hebben op het aantal bezoekers van het winkelcentrum. De gemeente loopt door de maatregel 67 duizend euro per jaar aan inkomsten mis. Inwoners willen niet dat dit op een andere manier door de gemeente teruggehaald wordt. Een derde van de omwonenden ervaart overlast van de parkeerplaatsen door langparkeerders, bevoorrading van winkels en hangjongeren.

Minder geld voor zorg

PvdA en GroenLinks wijzen erop dat dit geen handig moment is gezien de bezuinigingsmaatregelen waar de gemeente voor staat. Fractievoorzitter Tim Endeveld van GroenLinks noemt 'de timing van dit cadeau zeer bizar'. 'Het is gratis bier weggeven en daarna kijken we weer verder. Maar er kan nu 60.000 euro minder naar huishoudelijke hulp of jeugdzorg', zegt hij.

Wethouder Marc Budel noemt de bezuinigingen dusdanig groot dat het wegvallen van dit bedrag niet van wezenlijk belang is. Ook het duurzaamheidsargument veegt hij van tafel. 'Mensen hoeven niet meer om te rijden om onbetaald te kunnen parkeren.'

Als de gemeenteraad eind deze maand akkoord gaat met het voorstel, zal de maatregel naar verwachting in september ingaan.

