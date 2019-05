Jip Vastenburg verlaat Papendal en trekt naar Engeland

De 25-jarige atlete trainde jarenlang onder de Arnhemse coach Grete Koens op Papendal, maar vindt het nu tijd voor een nieuwe stap in haar carrière. Vastenburg verkast naar Engeland, waar ze bij Team New Balance Manchester gaat trainen in de ploeg van Steve Vernon.

Haar hoofddoel is deelname aan de Olympische marathon in Tokio in 2020. Vastenburg liep twee maanden geleden in Sevilla haar eerste marathon ooit, maar haalde toen de finish niet. Tot dusverre was ze vooral gespecialiseerd op de vijf en tien kilometer. Op die laatste afstand deed ze ook mee aan de Spelen van 2016 in Rio de Janeiro. Haar beste prestatie was een vierde plaats op de EK in Zürich in 2014.