Falend NEC verliest tegen RKC en ligt uit de play-offs

NEC bleef in de beginfase redelijk op de been, maar stond wel onder druk. Via Jordy Bruijn hadden de Nijmegenaren zelfs de beste kans. Aan de andere kant was er een VAR-moment, maar geen strafschop na een duel tussen doelman Mattijs Branderhorst en Spierings. Even later viel toch de 1-0 na geknoei van Leroy Labylle. Seys profiteerde.

Na rust was Jonathan Okita dichtbij de gelijkmaker, maar daarna nam de druk van RKC weer toe. NEC speelde slap en de logische 2-0 kwam er via Spierings na defensieve chaos bij NEC. Even later viel de 3-0 door Bilate. Daarna moest NEC op jacht naar de 3-1, maar ook dat offensief was weinig indrukwekkend. En daarmee is een einde gekomen aan één van de slechtste seizoenen uit de geschiedenis van de Nijmeegse club.

