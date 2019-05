Het nieuws van dinsdag in vijf minuten

Met vandaag onder meer:

Afvalverwerkingsbedrijf Vink ontkent gesjoemeld te hebben met (vuile) gronden. Vink herkent zich niet in de beschuldigingen van het Openbaar Ministerie. Justitie beschuldigt de afvalverwerker het bedrijf ervan tussen 2012 en 2016 grond van vervuilde saneringslocaties te hebben ingenomen. In die grond zaten te veel lood, kwik en minerale oliën.

Supporters van Ajax zonder kaartje zijn woensdag niet welkom in Doetinchem voor de voetbalwedstrijd tegen De Graafschap. Dat zegt de gemeente Doetinchem. Die heeft samen met de club, de politie en het Openbaar Ministerie maatregelen getroffen. De Amsterdammers worden woensdagavond kampioen, de wedstrijd is voor Ajax een formaliteit en De Graafschap is al veroordeeld tot het spelen van nacompetitie. Het duel aan de Vijverberg is uitverkocht. Supportersgroepen van Ajax riepen eerder fans zonder kaartje op om in Doetinchem feest te komen vieren. De gemeente Doetinchem wil dat niet hebben.

En:

De totale filmbeleving in de bioscoop, dat biedt Pathé in Lent. We hebben het over een 4D-experience. Bezoekers gaan volledig op in de film.

