Nijmegen wil regels verkamering aanscherpen

Nijmegen wil de regels voor het opdelen van woonhuizen aanscherpen. Op dit moment mogen woningen met een WOZ-waarde van 180.000 euro of minder niet worden opgedeeld. Die grens wordt per 2020 verhoogd naar 220.000 euro, als het aan verantwoordelijk wethouder Harriët Tiemens (Wonen) ligt.

door Sven Strijbosch

Door die grens te verhogen moeten meer woningen beschikbaar blijven voor bijvoorbeeld starters. Nu worden goedkope huizen vaak opgekocht, opgedeeld en per kamer of verdieping verhuurd. Dat mag straks niet meer als een woning een WOZ-waarde van 220.000 euro of minder heeft. Een vergunning voor opdelen wordt dan geweigerd.

'Het is noodzaak om zelfstandige woonruimte in het goedkope segment te beschermen. Er is een schaarste aan deze woonruimte. De woonruimte die op dit moment aanwezig is, willen we behouden', zo valt er te lezen in een gemeentelijk stuk.

Huizen opgekocht

Al langer was er de roep om de grens te verhogen. Op verschillende plekken in de stad ervaren bewoners overlast van opgedeelde huizen met daarin bijvoorbeeld studenten. Daarnaast is het voor inwoners met een kleine beurs steeds lastiger om een huis te kopen. Men kan vaak niet op tegen het geweld van bijvoorbeeld investeerders die huizen opkopen.

De nieuwe grens van 220.000 euro ligt nog steeds ruim onder de gemiddelde verkoopprijs in de Waalstad: 257.000 euro. Partijen in de Nijmeegse gemeenteraad riepen eerder op dat bedrag als grens te hanteren.

De gemeenteraad moet nog instemmen met de plannen. Als dat het geval is, is de nieuwe grens vanaf 1 januari van kracht.

