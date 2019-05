Politie: 2000 xtc-pillen onder brug waren goed verstopt

door Rob Haverkamp

Spelende kinderen deden de bizarre vondst op het Westkanaalpad onder de Hatertse brug, dicht bij de wijk Weezenhof. Omwonenden weten dat de plek louche types aantrekt.

Geen heel jonge kinderen

'Kijk er is een soort van beeld dat men denkt dat die tas daar zo open en bloot lag. En dat jonge kinderen die pillen treffen en de gezondheid of de veiligheid in gevaar is geweest, maar dat is zeker niet het geval', zegt een woordvoerder van de politie

De tas lag verborgen tussen de basaltblokken onder de brug aan de rand van het water. 'Een plek waar zeker geen kleine kinderen kunnen komen en ook niet kunnen spelen', zo stelt de politiewoordvoerder. 'Er is geen gevaar geweest.'

'De kinderen die de tas hebben aangetroffen zijn ook boven de tien jaar oud. Dus die eten ook geen pilletjes meer van de grond. Het zat goed verpakt en ze hebben heel slim hun moeder ingeschakeld en die heeft ons op de hoogte gebracht'.

Buikpijn dat ze iets kwijt zijn

'Waar wij zelf als politie nu in geïnteresseerd zijn is van wie die pilletjes zijn. Daar doen we onderzoek naar, en dat is vooral een forensisch vraagstuk. En misschien hebben mensen iemand met een plastic tas zien lopen. Die informatie zou ons wel helpen natuurlijk'.

De politie gokt dat de criminelen ernstig in hun maag zitten met het verlies van de enorme voorraad pillen. 'Ik denk dat er een paar mensen buikpijn hebben nu, dat ze iets kwijt zijn. Het is gewoon handelsvoorraad op grote schaal.'

Op sociale media vroeg de politie Nijmegen Zuid als grappend of de eigenaar van de pillen zich even zou willen melden.

'Bent u deze pillen kwijt? Kom dan even langs het bureau aan de Muntweg 209 in Nijmegen. Wij maken er, speciaal voor u, een supriseparty van meerdere dagen van. Vergeet niet uw identiteitskaart, tandenborstel en schoon ondergoed mee te nemen als u kunt aantonen dat de pillen van u zijn'. Als bewijsmateriaal de eigenaar te zijn wordt onder meer gevraagd om de tabletteermachine, de leverancier, de rest van de voorraad mee te nemen naar het bureau.

