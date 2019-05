Omwonenden Paasbergflat in actie tegen onaangekondigde komst oud-gedetineerden

Omwonenden van de Paasbergflat hebben een stichting opgericht - Stichting Belangen Bewoners Rondom Bronbeeklaan 66 - die als eerste daad een handhavingsverzoek heeft ingediend bij de gemeente. Volgens die klacht is de komst van de zorglocatie in strijd met het bestemmingsplan.

Zorgen over overlast

Veel omwonenden maken zich zorgen over mogelijk geweld, inbraken of andere overlast, sinds ze afgelopen vrijdag hoorden dat Stichting OnderDak zorgmijders wil huisvesten in een oude flat aan de Bronbeeklaan. Het gaat om mensen die elders voor overlast zorgden of een gevangenisverleden hebben.

De gemeente Arnhem zegt ook verrast te zijn door het tempo waarmee de stichting haar plannen heeft uitgevoerd. 'Stichting Onderdak heeft ons enkele weken geleden geïnformeerd over het voornemen dat ze zorg wilden gaan verlenen in het voormalige verzorgingshuis op de Paasberg. Ze hebben ons uitgenodigd om die plannen in te zien en te bespreken. Die afspraak is deze week', aldus een woordvoerder.

Eerste bewoners zijn er al

Ondertussen zijn de eerste bewoners echter op 1 mei al ingetrokken. Volgens de gemeente zijn de plannen niet in strijd met het bestemmingsplan, omdat daar ooit al een zorginstelling gevestigd was. Maar ze is ontevreden over de communicatie van de stichting met de buurt.

'Zodra wij weten dat een zorginstelling die zorg verleent aan kwetsbare inwoners zich ergens wil vestigen, adviseren wij hen om daar tijdig en zorgvuldig met de buurt over te communiceren. Het lijkt erop dat dat nu niet is gebeurd. Wij gaan in gesprek met Onderdak en zullen hen dringend adviseren alsnog goed en zorgvuldig met de buurt te communiceren.'

Uitkomst gesprek nog onbekend

Volgens de nieuw opgerichte stichting van de omwonenden vond dat gesprek dinsdagochtend plaats. Wat daar uit is gekomen, is nog niet bekend.

Stichting OnderDak was dinsdag nog niet bereikbaar voor commentaar. VVD en SP zijn op de hoogte van de onrust en zijn bezig het onderwerp op de politieke agenda te krijgen.