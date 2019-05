Inval in Beesd houdt zeker verband met aanslag ambtenaar

De politie heeft bevestigd dat recent een inval heeft plaatsgevonden in een pand aan de Kooiweg West in Beesd. Volgens de politie staat de inval in verband met het onderzoek naar de aanslag op de ambtenaar in Tiel, op 7 februari van dit jaar.

Behalve dat bij de inval vrijdag niemand werd aangehouden, wil de politie op dit moment verder niets kwijt. In de nacht van 6 op 7 februari werd brand gesticht in de woning van een ambtenaar in Tiel. De ambtenaar en zijn gezin konden ternauwernood via het balkon ontsnappen. De politie behandelt de zaak als een moordaanslag.

De ambtenaar is juridisch medewerker en behandeld zaken voor verschillende gemeentes in de regio, waaronder Culemborg. Het pand waar de doorzoeking heeft plaatsgevonden staat aan de grens van de gemeente Culemborg in de buurt van Beesd.

Conflict met de gemeente

De eigenaar had een conflict met de gemeente. Sommige activiteiten op het terrein waren illegaal. De gemeente Culemborg had daarom dwangsommen opgelegd. In april dreigde zelfs een executieverkoop van het pand. Volgens de gemeente Culemborg heeft de eigenaar inmiddels betaald en loopt er geen handhavingstraject meer.

De politie wil niet zeggen of er binnenkort aanhoudingen worden verwacht.

