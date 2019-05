Vink ontkent gesjoemel met grond en is niet verrast door inval politie

Afvalverwerkingsbedrijf Vink ontkent gesjoemeld te hebben met (vuile) gronden. Woordvoerder Jaap Kevelam herkent zich niet in de beschuldigingen van het Openbaar Ministerie (OM). Kevelam zegt niet verrast te zijn door de inval. 'Het tijdstip en de dag zijn een verrassing, maar dat het een keer zou gaan gebeuren, was te verwachten.'

Het OM beschuldigt Vink ervan dat het bedrijf tussen 2012 en 2016 grond heeft ingenomen, dat het bedrijf niet mocht innemen. Deze grond zou afkomstig zijn van saneringslocaties die vervuild waren met te hoge waarden aan onder meer lood, kwik en minerale oliën.

Daarnaast zouden de bedrijven vervuilde grond die ze wel mochten innemen niet op juiste wijze hebben gereinigd, voordat het weer werd gebruikt. De schatting is dat het om enkele duizenden vrachtwagens zand gaat. Er is volgens het OM door het vermoedelijke gesjoemel, grond gebruikt waarvan de kwaliteit niet gegarandeerd kan worden.

Zie ook: Invallen op meerdere locaties omstreden grondleverancier Vink

'Geen sprake van gesjoemel'

Vink herkent zich niet in deze beschuldigingen. 'Er is geen sprake van gesjoemel', zegt Kevelam. Vink ligt al maanden onder vuur, omdat er zo'n 10.000 ton vervuilde grond terecht zou zijn gekomen in twaalf gemeenten. Het meeste zand is gebruikt in Barneveld.

'We wisten dat er meldingen zijn gedaan over ons bij het OM. Ze willen nu informatie verzamelen en dat doen ze blijkbaar op deze manier. Het heeft op ons een enorme impact. Het werk heeft vandaag stilgelegen, maar ik verwacht dat morgen alles weer operationeel is.'

Zie ook: Dossier Afvalbedrijven