'Guus kom naar huus!', eigenaresse verdwenen vogel ontroostbaar

'Hij kan ook zijn naam zeggen. En 'kusje' en 'koffie' of 'kiekeboe'.' Baasje Josephine Endert heeft inmiddels alles en iedereen ingeschakeld. 'Hij is overal aangemeld: van Amivedi tot de dierenambulance en de dierenarts. We hebben hem zelfs in Duitsland aangemeld als vermist.'

Guus moest de volgende dag gekortwiekt worden en dus wilde de 23-jarige dochter van Josephine het beestje uit het buitenhok naar binnen brengen. 'Maar vlak bij de achterdeur wist hij zich aan haar handen te ontworstelen en hij vloog zo weg over de tuin van de achterburen.'

'Guus kom naar huus'

Het is niet de eerste keer dat de 3-jarige Guus ontsnapt. Vorig jaar ging hij er ook al eens vandoor. 'Maar toen bleef hij in de buurt en kregen we van heel veel mensen tips over waar hij zat. Nu is het stil. Niemand heeft hem gezien. Dat is zo raar.' Ze vreest daarom het ergste. 'Dat hij misschien is overreden. Maar dan zou iemand hem ook moeten vinden, toch?'

De kaketoe is niet eens echt van haar, maar eigenlijk van haar zoon Rick. Maar die is zeeman in opleiding en weg op zee. Josephine hoopt van harte dat iemand iets ziet of hoort. 'Ze fluiten meestal in de vroege ochtend of late avond.' Zelf loopt ze nu al bijna een week iedere avond rond in de wijk in de hoop om Guus ergens te zien of horen. Haar oproep is dus: 'Guus kom naar huus!'

Wie een tip heeft over Guus kan bellen met Josephine: 06-28947415.