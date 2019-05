Cliënten Leger des Heils treden op in Orpheus

door Maaike de Glee

Elf cliënten van het Leger des Heils stonden op de planken. 'De één deed dans, een ander rapte en weer iemand anders las een gedicht voor. Het ging om korte losse optredens', vertelde organisator Athalia Groeneveld van het Leger des Heils enthousiast.

De afgelopen weken was door iedereen druk gerepeteerd.

Verslaggever Wim van Amerongen maakte de volgende reportage. De tekst gaat verder onder de video.

Groeneveld is bij het Leger des Heils ook coördinator vrije tijd. 'Als iemand niet weet wat hij moet doen in zijn vrije tijd kan diegene snel terugvallen in een oude verslaving. Vandaar de aandacht hiervoor, het festival is daar een goede bijdrage aan.'

'Een avondje uit'

Dit jaar werd het festival voor het eerst in Orpheus gehouden. Eerder was het in Velp en Ede, maar in de grote zaal van Orpheus was plek voor bijna 700 toeschouwers. De kaarten voor het festival waren gratis te bestellen voor cliënten van het Leger des Heils die normaal gesproken niet zo snel in het theater komen. Maar ook voor mensen die niet zoveel te besteden hebben. 'Voor hen was deze avond ook een avondje uit', aldus Groeneveld.

Niet alleen in Gelderland vindt dit festival plaats. Ook in andere regio's waar het Leger des Heils actief is zijn festivals. Op 14 september wordt in het AFAS Live in Amsterdam een landelijk festival gehouden waar afvaardigingen uit elke regio naar toe gaan.