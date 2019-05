'Tippelzone biedt schijnveiligheid', Nijmeegs college wil nog steeds sluiting

Sekswerk is niet gezond, het aantal straatprostituees neemt af en een tippelzone biedt schijnveiligheid. Dat stelt wethouder Grete Visser (Welzijn en Zorg) van Nijmegen. Het college in de Waalstad wil de tippelzone aan de Nieuwe Marktstraat op termijn sluiten.

door Sven Strijbosch

De wens voor sluiting is opvallend aangezien vrijwel de voltallige gemeenteraad voor het openhouden van de tippelzone is. Meerdere partijen zien zelfs wel iets in het toelaten van nieuwe sekswerkers.

'De tippelzone is er ooit gekomen om overlast van sekswerkers tegen te gaan. Maar daar is inmiddels geen sprake meer van', stelt de wethouder. Ze doelt daarmee op de afname van straatprostituees. 'Het gaat ons daarom nu om de veiligheid en gezondheid van de dames.'

Op de Nijmeegse tippelzone werken 14 legale sekswerkers. Nieuwe sekswerkers worden niet meer toegelaten door het zogenoemde 'uitsterfbeleid'. De huiskamer, die aan de afwerkloods vastzit, wordt nog door 40 sekswerkers gebruikt. Het gaat dan ook om vrouwen die in het illegale circuit werken. 'Veel vrouwen werken er om in een verslaving te kunnen voorzien. In hoeverre kun je dan spreken van een vrije keuze', vraagt Visser zich af.

Kosten zijn hoog: 400.000 euro

De wethouder ziet veel meer in een andere besteding van de 400.000 euro, die nu jaarlijks naar de tippelzone gaat. Denk daarbij aan een zorgvoorziening op een andere plek in de stad, zo stelt ze. Daar kunnen dan alle Nijmeegse sekswerkers terecht, en niet alleen de sekswerkers van de tippelzone. Ze kunnen bijvoorbeeld geholpen worden met afkicken, stoppen met sekswerk of financiële problemen.

Kritiek is dat sekswerkers door een sluiting van de tippelzone in de illegaliteit belanden. 'De huiskamer en een toezichthouder op de tippelzone zorgen voor een gevoel van veiligheid. We willen de zone openhouden en beperkte, nieuwe toestroom toestaan', zei Quirijn Lokker van GroenLinks eerder. De wethouder noemt de huidige veiligheid op de tippelzone juist 'schijnveiligheid'.

'Als een auto de afwerkloods binnenrijdt gaan de gordijntjes dicht. Niemand ziet wat er daar gebeurt', vertelt Visser. In die zin is het volgens haar niets veiliger dan werken op andere plekken in de stad, vanuit huis of in een auto.

Voor de zomer in debat

Nog voor de zomer spreekt de raad wederom over de tippelzone. De wethouder verwacht veel vragen. Uiteindelijk zal er een definitief besluit moeten worden genomen over de toekomst van de zone. 'Onze wens is om de tippelzone gecoördineerd en langzaam te sluiten', besluit Visser.

