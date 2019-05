Hyballa valt af bij De Graafschap: 'Afkoopsom te hoog'

De Graafschap gaat niet in zee met trainer Peter Hyballa. De Duitser moet worden afgekocht bij DAC in Slowakije. 'Maar die afkoopsom is voor ons te hoog', zegt manager voetbal Peter Hofstede.

door Richard van der Made

Hyballa was één van de topkandidaten bij De Graafschap om volgend seizoen Henk de Jong op te volgen. De voormalig trainer van NEC werd onlangs benaderd en beide partijen zaten ook al met elkaar om tafel. Het contract van Hyballa, die het goed doet bij FC DAC, loopt echter nog door tot de zomer van 2020.

Fikse afkoopsom

'Hij is net als een aantal andere trainers door ons gepolst. Dan kijk je of iemand haalbaar en betaalbaar is. Hyballa heeft in Slowakije nog een jaar contract en we moesten dus een afkoopsom betalen. Dat gaat echter om tonnen en dat kunnen en willen we niet betalen', zegt Hofstede namens de clubleiding van De Graafschap.

Ontwikkelen

De club uit Doetinchem zag in Hyballa een geschikte trainer om spelers bij De Graafschap verder te ontwikkelen, ook op het gebied van jeugdspelers. De Duitser werkte in zijn loopbaan veel met jeugd. Daarnaast vindt De Graafschap Hyballa een trainer die met zijn bevlogen gedrag langs de lijn een type coach is die bij de Superboeren zou passen. Ook spreekt zijn ervaring (met jeugd) een rol. 'Maar we moeten nu doorschakelen en verder kijken', aldus Hofstede.