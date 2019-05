Woningbrand snel geblust door alerte buurvrouw

Een woningbrand in de prof.Treubstraat in Zutphen kon dinsdag snel worden geblust doordat een alerte overbuurvrouw de brandweer snel waarschuwde.

De vrouw zag vlammen uit het dak en de voordeur komen en zwart geblakerde ramen. De brandweer kwam direct in actie en wist het vuur binnen een kwartier te blussen.

Niemand thuis

Omdat niet direct duidelijk was of er nog iemand in het huis aanwezig was, werd er snel opgeschaald. Uiteindelijk bleek er niemand thuis en was de brand dus snel geblust.

Wat de oorzaak van de brand is en hoe groot de schade is, is nog niet duidelijk. Er is in ieder geval waterschade door het blussen en flink wat rookschade.