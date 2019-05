Speeltuinen Winterswijk in nood: 'We willen een wijktuin worden'

Winterswijk telt zes speeltuinen, onder de paraplu van de Winterswijkse Speeltuin Federatie. De vier verenigingen en één stichting, die de speeltuinen beheren, worstelen met hetzelfde probleem: gebrek aan bestuursleden en inkomsten.

Oud papier kunnen ze niet meer ophalen nu dat centraal door de gemeente wordt gedaan. De gemeentelijke subsidie die ze moeten delen, 14.000 euro per jaar, is te weinig om van rond te komen, zeggen ze.

Fooi

‘Dat is een fooi’, vindt ook raadslid Tom van Beek van Voor Winterswijk. Hij stelt voor het groot onderhoud van de speeltuinen voor rekening van de gemeente te laten komen.

Jeroen ter Welle is voorzitter van speeltuin De Vrees. Hij verklaart de financiële problematiek: een afgekeurd speeltoestel bij De Vrees is niet vervangen, want 'een nieuwe attractie kost 30.000 tot 40.000 euro. Een kwart van de investering in een nieuw toestel wordt gesubsidieerd.’

Geen opvolgers

Vijf speeltuinverenigingen (De Vrees, Hakkelerkamp, Kindervreugd, Rozenstraat en Hazelder) willen naar één gezamenlijke organisatie. Sommige bestuursleden zijn namelijk al veertig jaar in functie, opvolgers zijn amper te vinden.

Eén organisatie moet het antwoord worden op het gebrek aan bestuurlijk kader, anders is het vraag hoeveel speeltuinen Winterswijk over vijf jaar nog telt. ‘We hopen de krachten te kunnen bundelen’, aldus Ter Welle. Speeltuin Kreil heeft aangegeven zelfstandig te willen blijven.

Vliegwiel

Ter ondersteuning van dat overkoepelende bestuur willen de vijf speeltuinverenigingen dat de gemeente een beroepskracht aanstelt, die als vliegwiel fungeert. Dan kunnen de speeltuinen een ontmoetingsplek worden voor ouderen of asielzoekers.

‘We willen geen feestzaal worden’, zegt Niek Oonk, penningmeester van de 65-jarige De Vrees. ‘Maar we willen gelegenheid geven voor kleinschalige feestjes, bijvoorbeeld van opa of oma die 65 jaar worden waarbij de kleinkinderen in de speeltuin kunnen spelen.’

Financiële tik

De Vrees kan die inkomsten goed gebruiken. Oonk: ‘Doordat we geen oud papier meer kunnen ophalen is onze begroting met 22.000 euro gekelderd. Ik weet dat de nood bij Hakkelerkamp en Kindervreugd groot is; daar zijn de toestellen aan vervanging toe. We willen een wijktuin worden.’

De politiek in Winterswijk wacht een ‘investeringsplan’ af. ‘Dan weten we waar we over praten’, zegt PvdA-raadslid Ubel Zuiderveld. ‘Wat ons betreft is een beroepskracht geen voorwaarde, mts er voldoende vrijwilligers zijn. Maar als hij zichzelf terugverdient hebben we er niets op tegen.’

Dit is een verhaal van De Belofte , ons platform voor gemeentepolitiek. Heb jij nieuws? Tip ons dan hier