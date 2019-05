Vitesse speelt tegen VVV vooral om de poen

door Richard van der Made

Vitesse begint de finale van het seizoen waarschijnlijk met een nagenoeg fitte selectie en dat komt trainer Slutskiy uiteraard goed uit. 'De selectie is dit seizoen niet zo compleet geweest als nu. We missen alleen Hilary Gong nog', weet de Russische coach die dinsdag zijn spelers na een kleine drie kwartier trainen op Papendal alweer richting kleedkamers dirigeerde.

Musonda niet in selectie

Matus Bero en Alexander Büttner keren terug van een schorsing. De verwachting dat ze beide in de basis staan. Mohammed Dauda was na een spierblessure ook weer te bewonderen op het veld, maar zal waarschijnlijk op de bank beginnen. Met Charly Musonda, die zondag een kwartier speelde, wordt op het kunstgras in Venlo geen risico genomen. 'Hij zal niet in actie komen', was Slutskiy dinsdag duidelijk.

Alexander Büttner, hier in duel met Tom Beugelsdijk van ADO, keert tegen VVV terug in het elftal na een schorsing (Foto Broer van den Boom)

Minuten voor Matavz

De groep werkte een korte hersteltraining af op Papendal nu de wedstrijden elkaar in rap tempo opvolgen. Na de ruime zege op De Graafschap wacht woensdag het slotstuk van de competitie in stadion De Koel tegen middenmoter VVV. Slutskiy neemt in Venlo ook geen risico met spits Tim Matavz die weliswaar alweer een tijdje fit is, maar ook ruim een half jaar buitenspel stond door een kuitbeenbreuk.

Kunstgras in Venlo

'Matavz zal zeker minuten maken, maar we spelen daar op kunstgras tegen fysiek sterke spelers van VVV. Dat is misschien niet in het voordeel van Matavz. Ik zeg jullie nog niet of hij ook gaat beginnen. We zien wel hoeveel minuten het worden. Je moet oppassen met deze ondergrond, zeker na een zware blessure. Over de opstelling zeg ik nog niets. Het is voor de club een hele belangrijke wedstrijd', vindt Slutskiy.

FC Utrecht

De flamboyante Rus doelt op de 750 duizend euro die Vitesse kan bijschrijven als het in de eindstand boven FC Utrecht blijft. Dat is op basis van het doelsaldo nu het geval. FC Utrecht, de nummer zes, speelt thuis tegen SC Heerenveen. Het is nog onduidelijk tegen wie Vitesse in de play-offs om Europees voetbal zal uitkomen. Die beginnen zaterdag.

Plan

'We hadden een plan voor de play-offs. Dat was om weer helemaal fit te worden en spelers terug te laten komen. We spelen straks om de drie dagen een wedstrijd, hopelijk nog twee weken tot de finale. Ik hoop dat we daar klaar voor zijn, maar ik denk dat het zo is', aldus Slutskiy.

Vermoedelijke opstelling: Pasveer, Karavaev, Doekhi, Clarke-Salter, Clark; Odegaard, Serero, Bero, Büttner; Linssen en Buitink