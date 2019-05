Burgemeester Verhulst pleit nogmaals voor 'license to operate' bij teruggekeerde jihadisten

Burgemeester Verhulst van Ede uit dinsdag in De Telegraaf wederom zijn zorgen over (ex-)jihadisten die zijn teruggekeerd naar Nederland. Verhulst laat in de krant weten te pleiten voor een 'license to operate'. Hij wil dat er meer bestuurlijke handvaten komen om grip te krijgen op de situatie rond terugkeerders.

Eind september 2018 pleitte Verhulst in het Nederlands Dagblad (ND) ook al voor een 'license to operate'. 'Ik ben bang dat zij eerder anderen bewegen om te radicaliseren', zo schreef hij in een opiniestuk.

'De samenleving steekt veel geld in 'terugkeerders', ze kunnen op allerlei voorzieningen een beroep doen, maar verder laten we hen los', vond Verhulst september vorig jaar al.

'Je hoort nog niet de helft vanwege de privacy'

Verhulst vertelt De Telegraaf dat het makkelijker is iemand aan te pakken die een puinhoop van zijn woning maakt, of drugs handelt in de buurt. 'Maar dit is ongrijpbaar, je weet niet wat er in iemands hoofd omgaat en kunt moeilijk zeggen: volgens mij heb je geen spijt betuigt en ben je nog steeds radicaal, dus je mag daar niet wonen.' De burgemeester vertelt verder aan De Telegraaf dat je dan niets kunt doen behalve praten. 'Dan hoor je nog de helft niet vanwege de privacy.'

Vrijlating Senabel al-N. kan voor ophef zorgen

De Edese voormalig lerares Engels Senabel al-N. is een voorbeeld van een (voormalig) radicaliserende jihadiste. De Edese heeft zich in Irak met IS-praktijken ingelaten. Ze poseerde onder andere met een kalasjnikov, zo bleek uit foto's. Ze kreeg voor dat feit 20 maanden celstraf, waarvan 10 maanden voorwaardelijk. Binnenkort komt de Edese op vrije voeten.

De Edese burgemeester laat De Telegraaf weten te begrijpen dat de vrijlating van Senabel al-N. voor ophef kan zorgen onder Edese inwoners. 'Mensen in de wijk vragen zich hetzelfde af als ik: wat heeft iemand daar gedaan, waarom ontkent iemand dat aan alle kanten?'

Volgens De Telegraaf lopen er steeds meer 'heimwee-jihadi's vrij in Nederland rond, het getal zit nu rond de 45.

