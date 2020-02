PKK'ers bijeen op camping Zevenaar

In de EU geldt de Koerdische Arbeiderspartij als een terroristische groep.

De Belgische politie had de nationale recherche gemeld dat er op de camping een paramilitaire training was. Toen rechercheurs er gingen kijken, bleken er op het terrein zeven Turken te zijn. De meesten van hen waren afkomstig uit Duitsland. Ze zaten in stacaravans en hadden een grote tent voor samenkomsten. Er is beslag gelegd op PKK-propagandamateriaal. Van een paramilitaire training is volgens de recherche niets gebleken.

Zes Turken zijn na verhoor vrijgelaten. Eén man is overgedragen aan de vreemdelingendienst, omdat zijn verblijfsvergunning niet in orde was. Het is niet bekend hoelang de PKK-aanhangers op de camping zijn geweest.

Wat is de PKK voor een organisatie?

De PKK pleit voor autonomie voor de Koerden in het zuidoosten van Turkije. Aanvankelijk wilde de PKK een Koerdische staat. Lily Sprangers van het Turkije Instituut over de PKK (audio).