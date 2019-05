NEC doet Branderhorst aanbieding: 'Ik voel hier waardering'

door Richard van der Made

De 25-jarige doelman kwam in de winterstop over van Willem II. In Nijmegen laat hij vanaf het begin een goede indruk achter. De laatste weken gaat het zelfs uitstekend met Branderhorst. 'Ik heb de vorm te pakken. Die paar momenten dat ik er moet staan, sta ik er ook.'

Doel schoon

Branderhorst was in de inhaalrace van de grauwe middenmoot naar de subtop van de eerste divisie vaak belangrijk en onderscheidde zich. Dat leidde zelfs nog tot de play-offs. Vrijdag hield hij zijn doel weer eens schoon tegen RKC Waalwijk. Vanavond is de beslissende return (20.45 uur) in Brabant, waar NEC een 2-0 voorsprong verdedigt uit De Goffert.

Toeval nadeel

'Het was dinsdag de vijfde keer dat ik de nul hield. Dat geeft mij zelfvertrouwen. Ik denk dat het nog vaker had gekund, maar soms heb je in deze divisie te maken met onverwachte dingen. Dan wordt toeval ons nadeel', zegt Branderhorst.

foto onder: Branderhorst treurt (Foto Broer van den Boom)

Omdat de Tielenaar bij Willem II geen nieuw contract kreeg, is hij binnenkort transfervrij. NEC zat al met Branderhorst en zijn zaakwaarnemer om tafel en wil hem graag overnemen van de Tilburgse club. Naar verluidt heeft NEC de keeper ook al een concrete aanbieding gedaan en kan hij voor meerdere jaren tekenen in Nijmegen.

Waardering

'Er lopen wat dingetjes', bevestigt Branderhorst dan ook. 'De bal ligt bij mij zou je kunnen zeggen. Er zijn inderdaad al gesprekken gevoerd. Ze spreken hun waardering duidelijk uit en ik heb zelf ook een goed gevoel bij NEC. Maar ik wil eerst de play-offs afmaken en promoveren met deze club. Daarna is er nog tijd genoeg.'

Nog beter

'Na mijn blessure moest ik weer veel aan spelen toekomen en mijn niveau van vorig seizoen aantikken. Dat is gelukt. Ik ben zelfs beter geworden. Ik maak me dan ook geen zorgen dat ik geen nieuwe club krijg. Eerst de play-offs. We hebben een goede uitgangspositie, maar mogen de scherpte absoluut niet verliezen', besluit Branderhorst.