Voorlopig geen arbeidsmigranten in 't Harde en Doornspijk

Er is de afgelopen dagen veel onrust ontstaan over de mogelijke huisvesting van arbeidsmigranten in 't Harde. Ondernemer Harry Frens wilde daar in een buurtgemeenschap met 36 bewoners plaatsmaken voor 46 arbeidsmigranten. Buurtbewoners uitten hun zorgen hierover aan het begin van de raadsvergadering.

Veel emoties

Ook in het dorp Doornspijk maakten de plannen van Harry Frens veel emoties los. Daar wil de ondernemer een voormalig vakantiepark ombouwen tot opvanglocatie voor arbeidsmigranten en 'mensen met onbegrepen gedrag'.

Ook omwonenden van deze locatie spraken zich uit tijdens de raadsvergadering: zij maken zich vooral zorgen over die laatste groep. 'Mensen zonder seksuele remmingen vallen ook binnen die categorie. Michael P. (de verkrachter en moordenaar van Anne Faber, red.) is ook iemand met onbegrepen gedrag. Zo iemand wil ik niet in mijn achtertuin', zei Gerwin Vlijm namens hen.

'We willen voorkomen, niet genezen'

Tijdens een later agendapunt, over de woningbouw in Elburg, bleek dat verschillende partijen zich deze noodkreten hadden aangetrokken. Zij riepen het college via een motie op een pas op de plaats te maken en eerst uit te zoeken hoeveel mensen van deze doelgroepen er daadwerkelijk in Elburg willen wonen, en wat zij nodig hebben.

De motie, die was ingediend door Algemeen Belang en ChristenUnie, werd aangenomen door de raad. 'We willen voorkomen, niet genezen', legde Agaath de Weerd van Algemeen Belang uit. 'We zien dat er veel onrust is, dat dit veel emoties oproept. Dan is het niet verstandig om zomaar beslissingen te nemen, terwijl het college niet eens duidelijk in beeld heeft om hoeveel mensen het gaat, en wat de behoeftes zijn.'

Wethouder Arjan Klein begreep het sentiment, maar baalt wel van de motie. 'Het betekent dat wij in tijdnood zouden kunnen komen te zitten, doordat we nu niet kunnen doorpakken. Er zijn meer woningen nodig, niet alleen voor arbeidsmigranten, maar ook voor jonge gezinnen.'