Arnhem doet mee aan het NK Stoepranden

Dit jaar wordt voor de 3e keer het Jantje Beton NK Stoepranden georganiseerd en Arnhem is een van de 30 gemeenten die meedoet aan de voorronden. Het Sportbedrijf Arnhem heeft voorrondes georganiseerd in alle wijken van de stad op 6 data tussen april en juni.

Iedereen is van harte welkom, aanmelden is niet nodig. Er valt nog iets te winnen ook: een gouden ticket voor de finale op 22 september in Amersfoort.

Bij stoepranden sta je in tweetallen tegenover elkaar en probeer je met een bal de stoeprand van de ander te raken. Als de bal goed wegketst en je vangt ‘m zelf weer heb je een punt. Het is eigenlijk een spelletje van vroeger, maar het wordt ook tegenwoordig nog wel gedaan op straat.

Jantje Beton is organisator van het NK en hoopt het stoepranden hiermee een nog grotere comeback te geven. Want het is een gezonde en leuke manier voor jong en oud om met elkaar bezig te zijn in de straat, wijk of buurt.

Op de website van het Sportbedrijf vind je de data en voorrondes in Arnhem. De Arnhemse finale is op 15 september tijdens het Bridge to Bridge evenement. Die winnaars kunnen met de beste stoepranders uit heel Nederland strijden om de titel in Amersfoort.