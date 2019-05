Doornspijkers ongerust over komst 'mensen met onbegrepen gedrag'

Omwonenden van een voormalig vakantiepark in Doornspijk zijn geschrokken van het voornemen van het college om toe te staan dat op het terrein arbeidsmigranten en 'mensen van onbegrepen gedrag' komen wonen. 'Michael P. valt ook in de categorie 'mensen van onbegrepen gedrag', maar zo iemand wil ik niet in de buurt hebben.'

Tijdens de raadsvergadering van maandagavond sprak Gerwin Vlijm namens de omwonenden van Het Witte Huis aan de Bosrand de gemeenteraad toe. 'Polen zijn we inmiddels wel gewend', zei hij. 'Die wonen daar al minstens tien jaar, hoewel dat blijkbaar helemaal nog niet mocht. Maar mensen met onbegrepen gedrag, daar had ik nog geen beeld van. Na een zoektocht op internet ben ik echt geschrokken. Dit zijn mensen die af en toe weglopen, maar ook mensen zonder seksuele remmingen. Ik heb een vrouw, een hond en een kind. Dan hoef ik geen Michael P. in mijn achtertuin.'

'Goed toezicht'

De onrust ontstond door een persbericht dat het college afgelopen week publiceerde. Daaruit bleek dat het college in wil stemmen met een voorstel van ondernemer Harry Frens. Die wil op het terrein van het voormalige vakantiepark aan de Berkenweg arbeidsmigranten en mensen met onbegrepen gedrag huisvesten. 'Die arbeidsmigranten wonen er al veel langer', zei Frens eerder op de dag tegen Omroep Gelderland. 'Daar zal dus weinig aan veranderen. En wij zorgen voor goed toezicht.'

Bij dat toezicht stellen de omwonenden vraagtekens. 'Dat zou er nu ook moeten zijn', zegt Vlijm. 'Maar als ik het gras ga maaien, moet ik eerst de bierblikken opruimen. En af en toe halen we een dronken Pool uit de sloot. We merken er weinig van, en ik heb ook geen vertrouwen in dat toezicht dat er straks zal zijn.'

De discussie in de gemeenteraad ging niet alleen over de locatie in Doornspijk. Ook inwoners van 't Harde uitten hun zorgen over het voornemen van diezelfde Frens om bij hen ook arbeidsmigranten te huisvesten.

