Vondst 2000 xtc-pillen verbaast omwonenden niet: 'We hebben een berucht straatje'

'We hebben een berucht straatje', vertelt Roy Albers tegen Omroep Gelderland. Hij woont al 25 jaar pal naast de brug en voor hem zijn illegale praktijken 'een standaardprocedure' geworden. 'Er werd jaren geleden al behoorlijk wat gedeald. De auto werd bij mij voor de deur geparkeerd, daarna belden ze een paar mensen op en dan werd er geleverd', legt Albers uit.

De plek van de vondst. Foto: Omroep Gelderland

De kinderen vonden de pillen in een plastic tas. Hierin zaten diverse bundels met in totaal zo'n 2000 pillen. Volgens de politie gaat het om de harddrug xtc, die veel gebruikt wordt in het uitgaansleven. Dat kinderen de drugs hebben gevonden, vindt Albers een slechte zaak. Maar volgens hem had iedereen het in de buurt kunnen vinden.

Drijvende koffer

De brug wordt volgens de Nijmegenaar niet alleen gebruikt voor het dealen van drugs. In het kanaal wemelt het regelmatig van gedumpte goederen die vermoedelijk tijdens criminele activiteiten ergens zijn buitgemaakt. 'Laatst dreef er een koffertje met kunstgebittenbakjes die waren gestolen bij een orthodontist. Waarschijnlijk dachten ze dat er iets waardevols in zat, maar ze kwamen bedrogen uit. Dan maar in het kanaal dumpen', licht hij zijn frustratie toe.

Verslaggever Jeroen Maikel sprak met Roy Albers:

Albers en zijn medebewoners van de buurt hebben veelvuldig contact met de wijkagent. Er wordt bij verdachte situaties ook streng opgetreden, mede door een recente drugsafvallozing midden in de wijk. 'Dan zie je 's nachts allemaal zwaailichten en word je gewekt uit je slaap.'

De criminaliteit gaat hem niet in de koude kleren zitten. Over verhuizen heeft Albers dan ook regelmatig nagedacht. 'Maar het is zo'n prachtige wijk. Het is de mooiste van Nijmegen. Maar als ik het allemaal op een rijtje zet wat we hier allemaal hebben meegemaakt, dan mag het wel een tandje minder.'

