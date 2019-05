74-jarige Willy heeft eindelijk weer een rijbewijs, maar is nog niet klaar met CBR

Het rijbewijs verliep 26 maart. Willy vroeg daarom half december al een herkeuring aan om zo op tijd een nieuw rijbewijs te hebben. Dat is noodzakelijk, want Willy werkt nog als zelfstandig technicus en moet hiervoor met zijn bedrijfsauto op pad.

Door de enorme wachtlijst bij het CBR kon Willy pas op 25 januari worden gekeurd in Nieuwegein. Hij werd direct goedgekeurd, maar daarna begon het lange wachten. De verwerking van het CBR duurde zo lang, dat Willy geen nieuw rijbewijs had toen het oude was verlopen. Hij kon daardoor niet werken, want hij zou niet zijn verzekerd als hij met zijn bedrijfsauto de weg op zou gaan.

Zie ook: Goedgekeurde Willy (74) wacht al maanden op nieuw rijbewijs

'Eersteklas horken'

Dat wachten duurde uiteindelijk zes weken. 'Het is een schimmig verhaal', vindt Willy. 'Ze schijnen een probleem te hebben met hun computersysteem. Op een gegeven moment werd er tegen me gezegd dat de papieren niet compleet waren en dat het daar aan lag, maar dat kon helemaal niet. Ik had alles compleet bij elkaar. Er ontbrak niets.'

Willy klopte meerdere keren aan bij het CBR en de gemeente, maar dat hielp volgens hem niet veel. 'Als je ziet hoe ze je behandelen...het zijn eersteklas horken. Als ik zo met mijn klanten om zou gaan, dan zou ik een schop krijgen.'

In gebreke gesteld

Op 1 mei kon hij eindelijk een afspraak maken bij de gemeente voor het ophalen van zijn nieuwe rijbewijs. Afgelopen woensdag, 8 mei, kon hij het uiteindelijk afhalen en ging hij ook meteen weer aan het werk. 'Ik heb het CBR in gebreke gesteld en ga ze deze week een factuur sturen voor al het werk dat ik heb gemist. En ik werk nog volop, acht uur per dag, vijf dagen per week. Ik heb werk zat.'

Met een uurtarief van 40 euro per uur krijgt het CBR waarschijnlijk een rekening worden van tussen de 9000 en 10.000 euro.

Het CBR zei eerder de situatie te betreuren. Ook gaven ze al aan een eventuele schadeclaim zorgvuldig te bekijken en mogelijk te honoreren.