Bewoners protesteren met gigantisch spandoek tegen onderstation in Lunteren

Om hun protest - dat al een paar maanden geleden is ingezet - kracht bij te zetten, is maandag een gigantisch spandoek opgehangen met de tekst 'geen onderstation in Lunteren'.

Het spandoek hangt op de plek waar het nieuwe pand moet komen te staan en is volgens buurtbewoner Huub van Gool even groot als het twintig meter lange onderstation. 'Ik krijg nu een goed beeld hoe mijn uitzicht op het nieuwe gebouw wordt en dat is niet hoopgevend', legt Van Gool uit. 'Ik, en velen met mij in het dorp, willen niet dat het er komt.'

Een onderstation is een groot transformatorhuisje dat wordt gebruik voor een passende stroom op het spoor. Nieuwe treinen die het station passeren hebben een ander soort stroom nodig en daar moet het nieuwe onderstation bij helpen. Het plan van ProRail is om dit jaar nog aan de bouw te beginnen.

Petitie

Niet alleen buurtbewoners proberen aan de gemeente duidelijk te maken tegen de plannen van ProRail te zijn. Er is ook een petities op poten gezet die inmiddels door bijna 200 mensen is ondertekend. 'Het speelt hier echt in het dorp. Er zit niemand te wachten op een gebouw dat ons pittoreske station gaat aantasten.'

Aanstaande 23 mei gaat de gemeenteraad in Ede in conclaaf over het bestemmingsplan. Op 6 juni gaat er dan gestemd worden of ProRail daadwerkelijk mag beginnen met de bouw. 'Het is een dubbeltje op zijn kant. Maar als de raad instemt, stappen wij naar de bestuursrechter', zegt Van Gool.

ProRail was niet bereikbaar voor commentaar.