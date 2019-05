'Staatsbosbeheer sloopt het Groesbeekse bos niet'

Het Groesbeekse bos mag er dan gehavend uitzien nadat er flink gekapt is, maar de natuur herstelt snel. Het valt allemaal wel wat mee, schrijft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Berg en Dal in antwoord op vragen van de lokale partij Sociaal Groesbeek.

door Rob Haverkamp

Die partij verwoordde zorgen van inwoners van Groesbeek over de houtoogst in het bos in vragen aan het college. Burgemeester en wethouders erkennen dat het er wel wat rigoureus uitziet, die bomenkap. 'Wij kunnen ons dat gevoel voorstellen', schrijft het college. Boswachter Lydie van Santen liet in reactie op de vragen van de politieke partij al weten dat er heel zorgvuldig wordt gekeken naar wat er wel en niet omgehakt kan worden.

'Waanzinnige kaalslag'

Er wordt gemeten en er wordt rekening gehouden met de hoeveelheid bijgroei. Daarop wordt bijgestuurd waar nodig en eventueel nieuw groen geplant, verdedigde de boswachter de houtoogst in het Groesbeekse bos: 'Natuurlijk zal er wel iets van verstoring zijn, maar op een beperkte schaal.'

De politiek ervaart dat toch duidelijk anders. 'Inwoners spreken er schande van, zonde van ons mooie bos', stelde Sociaal Groesbeek eerder. In 2016 schreef de PvdA in Berg en Dal al eens een brief aan Staatsbosbeheer met daarin grote zorgen over 'kaalslag' die in de afgelopen jaren 'waanzinnig' is toegenomen.

Tandje minder mag wel

Het college antwoordt Sociaal Groesbeek nu dat vanaf 2018 de houtoogst door Staatsbosbeheer juist is gehalveerd ten opzichte van de voorgaande jaren. Wel vindt het college het percentage bos waar niet gekapt wordt aan de lage kant. Er zou wel wat meer 'natuurbos' naast het 'productiebos' mogen overblijven.

En het college zou ook liever zien dat niet alle gekapte bomen het bos uitgesleept worden. Burgemeester en wethouders menen dat het nadelig is voor de biodiversiteit en de bodem als al het hout wordt afgevoerd. 'De aanwezigheid van voldoende staand of liggend dood hout en van voldoende voedingstoffen in de bodem is namelijk erg belangrijk voor een gezond bos', schrijven ze in de antwoorden aan Sociaal Groesbeek.

Helemaal stoppen met houtoogst

Sociaal Groesbeek roept het college van burgemeester en wethouders op om met Staatsbosbeheer in gesprek te gaan om te kijken of er minder bomen omver kunnen of de houtoogst zelfs helemaal gestopt kan worden.

De gemeente Berg en Dal heeft driemaal per jaar structureel overleg met Staatsbosbeheer. Het college is bereid om in het overleg ook de houtoogst eens te bespreken.

Boswachter Lydie van Santen liet eerder weten dat er binnenkort een bezoek aan het bos gepland staat met de wethouders en de burgemeester.

Kijk hier naar een reportage over de houtoogst in het Groesbeekse bos in 2015:



