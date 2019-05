Isseltaler Musikanten: 'Iets anders dan Hoempapa en Tirolermuziek'

Blaasmuziek is niet ieders kopje thee, maar de Isseltaler Musikanten uit Rheden hebben er al meer dan 40 jaar succes mee. Het orkest speelt in binnen- en buitenland. ‘Het vooroordeel is toch altijd Hoempapa en Tirolermuziek.’

De Isseltaler Musikanten uit Rheden is een van de oudste blaasorkesten in Nederland die Egerländer-muziek spelen. De stijl komt oorspronkelijk uit voormalig Tsjechoslowakije. ‘Net als bijvoorbeeld blues of dixieland-muziek is het geïmporteerd in Nederland’, zegt Jan-Joris Heling, die al bij het orkest sinds het oprichtingsjaar in 1977. ‘Ik heb maar een concert gemist. Toen onze dochter geboren werd!’

IJsseldal

De Isseltaler Musikanten zijn vernoemd naar het IJsseldal het natuurgebied dat vanaf de Posbank in Rheden zich uitstrekt. Het is een hechte club en in een tijd dat steeds meer orkesten het moeilijk hebben vanwege te weinig aanwas, weten de Isseltaler Musikanten zich nog steeds staande te houden. ‘We hebben zelfs wat overbezetting’, zegt dirigent Cyrille van Poucke. ‘Maar dat is met het oog op de toekomst prima. Er komen nog steeds ook jongeren bij en dat is wel uniek.’

Van Poucke is 3 jaar geleden bij het orkest gekomen. Hij is professioneel trompettist en kwam al op jonge leeftijd in aanraking met Egerländer-muziek bij de Glanerbrugger Muzikanten. Dat hij trompettist werd, is te danken aan zijn volhardendheid als kind. ‘Ik werd bij de muziekschool in eerste instantie bij een trombone-leraar en die probeerde mij zijn kant op te sturen. ‘Je lippen zijn te dik voor een trompet’, zei hij. Maar ik hield vol: ik wilde trompet spelen.’

Trompetist, dirigent én zanger

Het lukte en na het conservatorium volgde een diverse carrière bij klassieke orkesten – waaronder het Radio Kamer Filharmone en verschillende musicals bij Joop van den Ende Theaterproducties. En zijn hart bleef altijd kloppen voor de Egeländer-muziek. 30 jaar geleden was hij al af en toe als invaller bij de Isseltaler Musikanten. Toen ze 3 jaar geleden een nieuwe orkestleider nodig hadden, wisten ze hem weer te vinden en sindsdien staat hij voor het orkest waar hij als solist trompet speelt, dirigeert én zingt.

Het mooie is volgens klarinet-speler Jan-Joris Heling dat iedereen in het orkest eigenlijk ook solist is. ‘Je kunt je niet verstoppen. Iedereen heeft zijn eigen partij. Het is niet makkelijk. Iedereen die smalend doet over deze muziek zeg ik: probeer het maar eens.’ Voor wie die uitdaging aandurft: ze zoeken nog een trombonist.