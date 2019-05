Doetinchem op slot rond kampioenswedstrijd van Ajax

ME na de wedstrijd in 2017. Foto: Omroep Gelderland

Ajax wordt woensdagavond zo goed als zeker kampioen in Doetinchem. De wedstrijd is al lange tijd uitverkocht, maar supportersgroepen van Ajax riepen eerder fans zonder kaartje op om in Doetinchem feest te komen vieren. De gemeente wil dat voorkomen en neemt meerdere maatregelen. Zo wordt de wijk rond het stadion vanaf 16.30 uur afgesloten voor gemotoriseerd verkeer en worden alle supporters gecontroleerd.

De club vraagt bovendien supporters na afloop het veld niet te betreden. Fans die zich niet kunnen beheersen en toch het veld op rennen krijgen een jarenlang stadionverbod opgelegd en moeten een boete van minimaal 450 euro betalen. De Graafschap heeft nog een voorwaardelijke straf openstaan en loopt bij ongeregeldheden de kans op een wedstrijd zonder publiek te moeten spelen.

Ajacieden gewaarschuwd

Alleen supporters met de juiste kaarten worden toegelaten en gefouilleerd. Dit geldt voor zowel supporters van Ajax als de fans van De Graafschap. Ajacieden zonder kaartje worden door de politie teruggestuurd naar Amsterdam.

Supporters uit Amsterdam die worden aangehouden in de omgeving van Doetinchem, zijn niet welkom bij de huldiging van Ajax een dag later in Amsterdam. Ze krijgen tijdens de huldiging een meldplicht opgelegd.

Centrum haalt opgelucht adem

Ondernemers in de binnenstad zijn blij met de maatregelen. Dat zegt centrummanager Jos Tiemessen in een reactie. De ondernemers waren aanvankelijk bang voor problemen en schreven een brandbrief naar de burgemeester. 'Iedereen is gerustgesteld. Er staat gelukkig ook niet meer zoveel op het spel, dat helpt ook. De spanning is veel minder groot dan we dachten.'

De vorige keer dat de twee clubs in Doetinchem tegenover elkaar stonden liep het uit op rellen. Dat was in 2016, toen Ajax ook kampioen kon worden bij De Graafschap. De Amsterdammers verspeelden de titel door een 1-1 gelijkspel. Na afloop waren er ongeregeldheden.

Zie ook: Harde kern van Ajax roept op tot kampioensfeest in Doetinchem