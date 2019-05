Docent uit Twello bundelt columns: 'Ik neem ook minder leuke dingen mee'

Al acht jaar schrijft Bert Jansen, docent Nederlands en Maatschappijleer op het Veluws College Twello, columns over zijn ervaringen op de middelbare school. Een verzameling van zijn columns bracht hij vrijdag uit in het boek Leerstof en Levenslessen.

Niemand minder dan Jan Terlouw, auteur van boeken als Oorlogswinter en Koning van Katoren, nam het eerste exemplaar in ontvangst. Terlouw schreef ook het voorwoord voor Leerstof en Levenslessen, vertelt de trotse Bert Jansen op Radio Gelderland.

Ook minder leuke ervaringen

De columns van Jansen gaan over de dingen die hij meemaakt op het Veluws College Twello. Collega's weten inmiddels dat ze wat op school gebeurt, zomaar terug kunnen lezen in een column. Jansen: 'Soms vragen collega's als iets grappigs gebeurt: komt dit nu in je column?'

Maar de verhalen van Bert Jansen gaan niet alleen over leuke en positieve zaken. 'Er gebeuren ook minder leuke dingen. Een collega die overlijdt, of een leerling. Dat neem ik ook mee.'

Jansen gaat nog door

In zijn columns houdt Jansen rekening met de privacy van leerlingen. Meestal gebruikt hij geen namen. Jansen: 'Sommige leerlingen herkennen zichzelf weleens in een column en komen dan naar mij toe: 'Gaat dit over mij?''

De Twellose docent is trots dat zijn columns nu gebundeld zijn in een boek. Stoppen met de columns doet hij dan ook niet: hij schrijft gewoon nog door voor de regionale kranten in Twello en Deventer.