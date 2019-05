Verkeerslichten in centrum Groesbeek blijven oranje knipperen

Oranje knipperen, dat is het enige dat de verkeerslichten in het centrum van Groesbeek sinds 2017 nog doen. Na een proef van de gemeente Berg en Dal gedurende twee jaar blijkt dat de verkeersveiligheid niet achteruit is gehold.

door Rob Haverkamp

Sinds de stoplichten in het dorpscentrum niet meer doen waar ze voor bedoeld zijn, liep de boel niet muurvast en is het aantal ongevallen ook niet toegenomen. Er zijn gedurende de proef, die liep van de zomer van 2017 tot medio april 2019, verspreid over de Dorpsstraat twaalf ongevallen geregistreerd. Daarbij waren drie gewonden te betreuren.

Drie gewonden

Van één ongeval denkt de gemeente dat het misschien niet gebeurd was als de verkeerslichten nog in werking waren geweest. Op 20 augustus 2017 raakte op het kruispunt van de Dorpsstraat met de Hoflaan een fietsster gewond toen er geen voorrang verleend werd.

Tien andere ongevallen hadden te maken met onvoldoende afstand houden, een aanrijding met een loslopend dier en onvoldoende voertuigbeheersing, waarbij iemand ergens tegenaan reed. Een twaalfde ongeval was op 4 mei 2018 op het zebrapad bij het Dorpsplein, toen een voetganger werd aangereden en gewond raakte. Uit de evaluatie komt naar voren dat een werkend stoplicht daar niet had geholpen om de ellende te voorkomen.

Uit het onderzoek blijkt ook dat er meer auto's rijden dan vooraf ingeschat, maar dat de geluidsoverlast niet is toegenomen. In de Dorpsstraat is geluidsreducerend asfalt aangebracht.

Verzoeken om ze weer aan te zetten

Een objectief goede verkeersveiligheid wil overigens niet zeggen dat weggebruikers de verkeerssituaties ook daadwerkelijk als veilig ervaren, stelt de gemeente Berg en Dal. De subjectieve verkeersveiligheid is niet onderzocht. Bij de gemeente zijn een aantal verzoeken binnengekomen om de verkeerslichten weer in werking te stellen. Dat doet de gemeente (nog) niet.

Voorlopig blijven de lichten oranje knipperen. Het college van burgemeester en wethouders adviseert de gemeenteraad om de evaluatie van de proef met het uitzetten van de stoplichten mee te nemen in een nader onderzoek naar het verkeer in het centrum van Groesbeek. Het plan is om dat onderzoek ergens na de zomer van dit jaar uit te voeren. Het college verwacht de resultaten met de raad voor de zomer van 2020 te kunnen delen en dan te komen met onderbouwde voorstellen om de verkeerssituatie al dan niet te wijzigen.