Ziek vosje van de snelweg geplukt, maar redt het niet

Garrett uit Ede is een natuurliefhebber en redde al talloze dieren. Maar een wild dier dat zo op je afloopt, dat heeft hij nog niet eerder mee gemaakt. 'Heel apart was dat. Ik heb gekeken in de omgeving of ik de moedervos kon vinden, maar helaas. Ik denk dat het vosje verstoten is, omdat hij ziek was.'

Alsof het de normaalste zaak van de wereld is, pakt Garrett het vosje op en neemt het mee in de auto. 'Ik had het vosje bij mij op schoot en dat staartje ging kwispelen. Heel bijzonder om te zien', vertelt Garrett.

Eenmaal thuis zet Garrett het vosje op een kleedje. 'Hij liet alles toe, ik kon hem gewoon aaien.' Het liefste zou hij het vosje houden, maar het lijkt hem verstandiger om de dierenambulance te bellen. 'Het dier had ook slijmerige ontlasting met bloed.'

De vrijwilligers van de dierenambulance Gelderse Vallei hebben het vosje bij de wildopvang in Halle gebracht. De bedoeling was dat het dier op krachten kon komen om later uitgezet te worden in de natuur.

Maandagmiddag kreeg Garrett het bericht dat het vosje het niet heeft gered. Waarschijnlijk is het dier slachtoffer van een vergiftiging.