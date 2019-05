Flexwoningen voor arbeidsmigranten in 't Harde: 'Dat lijkt me onwenselijk'

Maandagavond uiten de buurtbewoners hun zorgen in de gemeenteraadsvergadering. 'We hebben hier een hele rustige gemeenschap', vertelt Rob Plugge. 'In totaal wonen hier nu 36 mensen. Om daar dan 46 Polen tussen te plaatsen, dat lijkt me onwenselijk.'

De straatbewoners werden enkele weken geleden totaal verrast door de plannen. 'Ik ben hier op maandag 1 april komen wonen', vertelt Sabine Vroemen. 'Op donderdag was een informatiebijeenkomst van Harry Frens, die ons over zijn plannen vertelde. Dat kwam voor ons compleet uit de lucht vallen.'

Volgens Frens zelf zou het allemaal niet zo'n verrassing moeten zijn. 'De gemeenteraad heeft vorig jaar in april al besloten dat dit pand gebruikt mag worden voor flexwonen. Dat kan dan gaan om zorgwoningen of plaatsen voor arbeidsmigranten. Pas daarna heb ik het pand gekocht, omdat ik wist dat deze bestemming er op zat.'

Bekijk de reportage (tekst gaat verder na de video):





Bang voor overlast

De buurtbewoners zijn voornamelijk bang voor overlast door de arbeidsmigranten. 'Mijn beeld van Polen is toch voornamelijk dat ze veel drinken en overlast veroorzaken. Ze zitten met z'n allen straks op een klein oppervlak en zullen zich gaan vervelen. Kunnen wij dan nog rustig buiten zitten, of gaan zij zich misdragen?'

Frens denkt dat die angst onterecht is. 'Wij hebben vaker van dit soort projecten opgepakt. We zien dat er van tevoren altijd angst is, maar dat het achteraf toch vaak mee blijkt te vallen. Als er eenmaal mensen wonen, blijken ze erg aardig te zijn.'

Vroemen ziet dat echter heel anders. 'Ik ben juist verhuisd vanuit een huis waar we veel overlast hadden van arbeidsmigranten. Daar hebben we heel wat uurtjes wakker gelegen, doordat het buiten zo'n herrie was. Ik dacht daar vanaf te zijn, maar nu word ik er hier ook mee geconfronteerd.'

Zorgen via de media

Frens vindt het jammer dat de bewoners hun zorgen nu via de media uiten. 'Ik probeer juist met iedereen in gesprek te zijn. Communicatie is heel belangrijk in deze situatie. En ik geef hen juist nog alle ruimte om mee te denken over deze plannen.'

De buurtbewoners ervaren dat toch anders. 'Tegen ons zei Frens dat we wel mogen nadenken over de locatie van de ingang, bijvoorbeeld, maar niet over de plannen voor de arbeidsmigranten', legt Plugge uit. 'En als we niet willen meedenken, dan gaat hij toch door met zijn plannen.'

Dat beaamt Frens. 'De bestemming zat er al op, dus daar veranderen we niets meer aan. Maar als de bewoners extra groen op het terrein willen, of een hek, dan is dat absoluut bespreekbaar. Nogmaals: de angst is nergens op gebaseerd en nergens voor nodig.'

Frens heeft afgelopen week de vergunning voor zijn plannen aangevraagd. Maandagavond spreken de bewoners van de Graaf Reinoldweg hun zorgen uit tegenover de raadsleden van Elburg. Die beslist in de komende periode over het vervolg van dit proces.