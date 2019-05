Deze zomer duidelijkheid in MKZ-zaak Kootwijkerbroek

De rechtszaak gaat over de vraag of het terecht was dat de overheid in 2001 tijdens de MKZ-crises dieren ruimde op basis van testuitslagen. Vandaag diende de laatste inhoudelijke zittingsdag. Daarbij kwam een rapport waarin verschillende deskundigen

Kritisch rapport

Het CBb vroeg vorig jaar drie deskundigen om het inmiddels lijvige dossier te bekijken en te beoordelen. Het gaat om professor Ab Osterhaus, dr. Ann Vossen van de Universiteit Leiden en professor Bert Niesters van de Universiteit van Groningen.

Samen schreven ze een kritisch rapport. 'Als je het hele verhaal bekijkt zie je zaken die niet kloppen', zegt Osterhaus tijdens de zitting. Er wordt gesproken over de werkwijze in het laboratorium waar kanttekeningen bij worden geplaatst. Zowel het ministerie van LNV, als de betrokkenen uit Kootwijkerbroek kunnen reageren.

'We hebben gekeken naar de klinische verschijnselen. Dus was er echt iets aan de hand met die kalveren en de werkwijze in het laboratorium? Het virus is aangetoond bij één dier en vervolgens is de vraag hoe hard dat is', reageert hij na afloop. 'De gegevens worden steeds moeilijker toegankelijk. Het had toen al opgelost moeten worden.'

Bekijk hier de reportage (tekst gaat verder na de video):



Finale oordeel

Tijdens de zitting komen veel argumenten van de afgelopen jaren weer naar boven. Het ministerie staat nog steeds achter haar besluit. Advocate Marije Battinge wijst herhaaldelijk op de positieve testuitslagen die door het onderzoekslaboratorium zijn gevonden.

Gert-Jan Dokter is één van de Kootwijkerbroekers die de zaak aanspande. Hij krijgt vandaag het laatste woord voor de rechter. 'Er is in onze beleving een vermeend MKZ-geval geweest. Als het bij een andere boer was geweest en het virus was overgesprongen naar andere bedrijven, dan hadden we niet 18 jaar procedure gevoerd.'

