Het is weekend! Dit zijn de leukste uittips van Esther

Heb je zin om er lekker op uit te gaan dit weekend, maar heb je nog geen idee wat er allemaal te doen is? Dan heb je geluk, want ik heb de leukste tips voor je op een rijtje gezet.

Weekendje vogels kijken

Duik de natuur in deze week tijdens de Nationale Vogelweek gehouden. Nog tot en met dit weekend zijn er verschillende excursies in het teken van natuurlijk de vogel. In Gelderland kun je onder meer meewandelen met een excursie in Meinerswijk en wordt er zondagochtend een vroege vogelwandeling met ontbijt georganiseerd in Sinderen. Op de website van vogelweek.nl staan alle excursies.

Foodtrucks, muziek en een markt in Apeldoorn

Gek op lekker eten? Dan moet je dit weekend naar Apeldoorn gaan. In het Beekpark worden dit weekend namelijk tijdens het foodtruckfestival Lepeltje Lepeltje de meest uiteenlopende gerechten voor je bereid. Naast alle versnaperingen is er ook live-muziek, een marktje en allemaal activiteiten voor kinderen.

De bloemetjes buiten zetten bij Kasteel Ophemert

Voor de mensen met groene vingers is er dit weekend Gardenista bij Kasteel Ophemert. Tijdens het groenevenement kun je onder meer vragen stellen aan groenexperts, inspiratie opdoen voor je eigen tuin en heerlijke gerechtjes proeven uit de eigen moestuin. Zaterdag en zondag is er allebei de dagen heel programma van 09.30 tot 17.00 uur

Kunstenaars tonen hun werk in Buren

Buren staat zondag in het teken van kunst. Voor de 21e keer wordt in de tuinen van het Marechaussemuseum de Internationale Kunstmarkt gehouden. Ruim honderd kunstenaars zullen de tuinen van het museum inrichten tot de grootste openlucht expositie van het Rivierengebied. Er worden kunstwerken getoond in allerlei soorten van disciplines.

Nieuwe muziek ontdekken van Bökkers

Ze zijn wereldberoemd in het oosten van het land en hebben sinds kort weer een nieuw album uit. De mannen van Bökkers. En die nieuwe muziek is te natuurlijk te horen tijdens hun concerten. Dit weekend kun je zaterdagavond naar het optreden in de DRU Cultuurfabriek. Wil je alvast in de stemming komen? Kijk dan hier het interview met de mannen terug;

