Docenten houden kinderen bij de les door YouTube-video's

Van den Akker merkt dat deze manier van leren erg goed werkt bij kinderen. 'Kinderen zitten graag op sociale media, dus daar spelen we op in. We hebben in elke video ook een spelelement verwerkt. We verstoppen namelijk een roze badeend die kinderen dan moeten zoeken. De kinderen vinden het leuk om te kijken en tegelijkertijd leren ze er ook van', vertelt Christiaan.

Bekijk hier de reportage: (tekst gaat verder na de video)



Ook nog voor de klas

Naast het maken van de video's staan Christiaan en Marijke zelf ook nog gewoon voor de klas. Hierdoor weten ze zelf goed waar kinderen zich mee bezig houden. 'Ik denk dat de combinatie tussen voor de klas staan en video's maken zo goed werkt. Doordat we ook nog in de praktijk aan het werk zijn weten we bijvoorbeeld welke rages er zijn en daar kunnen we dan op in spelen', vertelt Marijke.

De kinderen uit de klas van Christiaan kijken graag naar het YouTube-kanaal. De onderwerpen sluiten goed aan bij wat ze in de les behandelen. De docenten hebben grootste plannen met het YouTube-kanaal. 'We zijn bezig met het schrijven van een businessplan. We hopen daardoor ons kanaal iets professioneler te maken', aldus Christiaan.