Wesley voorkwam mogelijk ramp in Wezep door brandende auto weg te duwen

Wesley reed rond 03:00 uur van Amersfoort richting Zwolle toen zijn auto begon te sputteren. 'Het bleek om een motorstoring te gaan, daarom wilde ik onder de motorkap kijken wat er aan de hand was', vertelt hij aan de NOS. Toen hij even later probeerde de auto opnieuw op te starten, ontstond er een steekvlam en kwam er veel rook vrij.

Met schuim geblust

Hij wist de auto net op tijd onder de overkapping weg te krijgen: even later stond de auto volledig in brand. 'Ik heb gewoon gedaan wat moest gebeuren', reageert hij. 'Ik wist meteen dat ik mijn auto zo ver mogelijk van het tankstation moest parkeren, zodat niet alles in de fik zou vliegen.'

Hij had in eerste instantie niet in de gaten wat er gebeurde. 'Ik dacht dat de schade nog wel meeviel, maar vijf minuten later was mijn auto weg.' De brandweer was snel ter plaatse, die heeft de auto met schuim geblust.

Na een uur kon hij door een collega worden thuisgebracht. Sindsdien wordt hij platgebeld door familie en vrienden. 'Ze hadden het vanochtend al gehoord op de radio maar wisten niet dat het om mij ging', lacht hij.

Wachten op vakantiegeld

Zijn auto is volledig uitgebrand. Over het kopen van een nieuwe auto heeft Wesley nog niet nagedacht. 'Eerst maar even afwachten wat mijn vakantiegeld oplevert en als het een beetje meezit, krijg ik ook nog wat van de verzekeraar.'

Hij heeft geen haast. 'De aankomende twee weken werk ik als vrachtwagenchauffeur, dus dan heb ik geen auto nodig.'

