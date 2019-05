Arnhemse politiek kraakt reis topambtenaar naar Saudi-Arabië

Gemeentesecretaris Rob van Wuijtswinkel sprak twee weken geleden als hoogste ambtenaar van de gemeente Arnhem over burgerschap op een congres van het Global Government Forum in Riyad in Saudi-Arabië. Uit informatie die Van Wuijtswinkel deelde met SP fractievoorzitter Gerrie Elfrink is te concluderen dat de reis niet door de gemeente werd betaald, maar door een derde partij. Mogelijk is dat congressponsor en accountant EY - voorheen Ernst & Young - of de overheid van Saudi-Arabië.

'Elke euro uit het juiste potje'

Volgens de gedragscode van de gemeente Arnhem voor ambtenaren mogen dergelijke reizen niet door derden worden betaald. Dit om belangenverstrengeling of de schijn daarvan te voorkomen. Elfrink diende er schriftelijke vragen over in. Ook andere partijen hebben hun bedenkingen over de gang van zaken. 'Bij mij gaat ook elke euro uit het juiste potje', zegt Combée. Het stuit hem tegen de borst dat de trip waarschijnlijk door een andere overheid of - in Combées optiek nog erger - het bedrijfsleven, is bekostigd.

Ook fractievoorzitter Guus van der Laak van Arnhem Centraal vindt het een serieus probleem als er door derden is betaald voor de reis. 'Als de betaling door derden is toegestaan door de gemeente, dan hebben we een probleem met het college. Als die toestemming er niet was, maar de reis is wel door derden betaald, dan is het probleem misschien nog wel groter', stelt Van der Laak.

'Schokkend en pijnlijk'

Gemeentesecretaris Van Wuijtswinkel is de hoogste ambtenaar binnen de gemeente. 'Daarom is het extra schokkend en pijnlijk dat het erop lijkt dat juist deze persoon zich niet aan de gedragscode heeft gehouden', zegt fractievoorzitter Coen Verheij van de PVV. 'De gemeentesecretaris heeft onder de ambtenaren een voorbeeldfunctie. Als blijkt dat er sprake is van belangenverstrengeling, dan is er wat ons betreft maar één passende actie: opstappen.'

Het ethische aspect van een bezoek in ambtelijke functie aan een land waar de mensenrechten worden geschonden leidde al eerder tot reuring bij de politieke partijen. D66, GroenLinks en de Arnhemse Ouderen Partij stelden er schriftelijke vragen over. Als één van de weinigen laat Van der Laak over dit aspect van de reis een ander geluid horen: 'Je kunt langs de zijlijn blijven staan en roepen hoe slecht het daar is of proberen dingen te verbeteren. Ik vind na het bekijken van de video dat Rob Arnhem daar op een goede manier vertegenwoordigd heeft.'

Lijfstraffen en executie

Verheij staat op dit punt lijnrecht tegenover Van der Laak: 'Wij vinden het echt walgelijk om op nog geen 10 kilometer van het plein waar iedere vrijdag na het middaggebed lijfstraffen worden uitgedeeld of burgers geëxecuteerd worden, te spreken op een congres met de titel 'Zet burgers op de eerste plaats'. Wie dat doet heeft alle raakvlakken met de realiteit verloren.'

Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat de antwoorden op de schriftelijke vragen die er over de reis zijn gesteld nog worden uitgezocht. Pas zodra de gemeenteraad de antwoorden heeft gekregen, komt er een inhoudelijke reactie van het college op de zaak.

