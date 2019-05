Studenten bouwen gloednieuwe waterstofauto; meer tankstations ophanden

HM10 heet hij officieel: de waterstofauto van de studenten Automotive beleeft een jubileum. Voor de tiende keer doet een team van de HAN mee met de wedstrijd Shell Eco-Marathon, een wedstrijd waarbij het draait om wie het zuinigst de finish haalt. 'Dit is eigenlijk een compleet nieuwe auto, met een nieuwe buitenkant, aandrijving en ophanging. Vorig jaar hadden we daar veel problemen mee, dus moesten we opnieuw beginnen', vertelt projectleider Jelmer de Jong (21).

Aan de wedstrijd doen alle type auto's mee, van benzine, diesel, elektrisch tot waterstof. De laatste categorie is volgens De Jong de meest bijzondere. 'Met waterstof wordt nog minder gewerkt, dus dit is een unieke kans om alles rondom het proces van waterstof te ontdekken.' Zo is het team bezig om meer rendement uit de nieuwe auto te halen door te werken met een luchtbevochtiger. Een pech voor het team: de auto rijdt nog niet.

Waterstof belooft dé oplossing te zijn voor de energietransitie van fossiele brandstoffen naar duurzame alternatieven. Waterstof ontstaat door de splitsing van water in zuurstof en waterstof. Dat kan met behulp van elektriciteit (elektrolyse). Omdat je bij gebruik van waterstof alleen zuurstof en water uitstoot, is het een schone energieoplossing ter vervanging van benzine en diesel. Ook kan waterstof gebruikt worden om energie, die bijvoorbeeld is opgewekt door zonne- of windenergie op te slaan.

Twee nieuwe waterstoftankstations op de Veluwe

De provincie Gelderland ondertekende onlangs een intentieovereenkomst met meerdere marktpartijen, netbeheerder Alliander en de HAN om waterstof op de kaart te zetten. Zo moet er een energiefabriek komen op Industriepark Kleefse Waard in Arnhem, waar ter plekke waterstof gemaakt wordt. 'De gemeente Arnhem wil waterstof ondersteunen. Daar ondersteunen wij als provincie graag bij', zegt provinciebestuurder Peter Drenth.

De provincie Gelderland wil al jarenlang dat er op waterstof wordt gereden. 'Het is nu een beetje het kip-ei-verhaal: als er geen auto's zijn, komen er geen tankstations, maar als er geen tankstations komen er geen auto's. Daarom willen we nu een infrastructuur om waterstof te tanken en ook een aanzet van auto's die daar gebruik van maken.' Volgens Drenth wordt er gewerkt aan de komst van twee nieuwe waterstoftankstations 'op de Noordwest-Veluwe en in de richting van Apeldoorn en Zutphen'.

Nederland loopt achter qua waterstof

De roep om waterstof is niet nieuw. De gemeente Arnhem maakte in 2005 al eens een half miljoen euro vrij om van Arnhem dé waterstofstad van Nederland te maken. Een waterstoftankstation dat er in 2010 kwam, verdween echter alweer in 2013. In 2017 werd er een tweede poging gedaan. Nog steeds rijden er in Nederland welgeteld maar 73 waterstofauto's.

Gedeputeerde Drenth erkent dat Nederland achter loopt. Daarom zet Gelderland weer een stap in de goede richting zodat we tegelijk opgaan met buurlanden, stelt hij. 'We halen het gewoon in'. Drenth hoopt dat Gelderland straks als er een waterstoftankstation bij komt in Apeldoorn, naast de waterstofbedrijven, Gelderland 'het groene Pernis wordt van Nederland'.

Olie en gas nog goedkoper

Waterstofauto's zijn nog niet voor iedereen toegankelijk. 'Op dit moment nog niet, ze zijn hartstikke duur', zegt lector HAN Automotive Research Bram Veenhuizen. 'Ook daar geldt de wet van de grote aantallen. De prijzen gaan absoluut naar beneden als de aantallen toenemen.' Ook Veenhuizen wijst op het kip-en-eiprobleem, dat doorbroken moet worden. 'Er moet geïnvesteerd worden in tankstations en dan komen die waterstofauto's vanzelf', aldus de lector.

Of de waterstoftechnologie haar belofte gaat waarmaken, is nog de vraag. De provincie Gelderland hoopt door te investeren dat de techniek in de toekomst goedkoper en dus toegankelijker wordt. Tegelijkertijd hebben nog weinig mensen ervaring en kennis van de techniek, maar daar komen de HAN-studenten weer van pas. Jelmer de Jong ziet de toekomst van waterstof in ieder geval helemaal zitten. 'Toevallig kreeg ik van de week een stage aangeboden om hiermee verder te innoveren.'

