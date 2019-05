Dagboeken major Tony Hibbert te zien in Oosterbeek

De dagboeken van de Engelse major Tony Hibbert zijn tot eind oktober te zien in het Airborne Museum Hartenstein in Oosterbeek. De originele notities zijn in bruikleen gegeven vanwege de 75e herdenking van de Slag om Arnhem dit jaar.

Hibbert vocht bij de brug

Tijdens de Tweede Wereldoorlog was Hibbert officier en diende in Noord-Afrika en Italië. In juli 1944 werd hij bevorderd tot majoor. Tijdens de Slag om Arnhem was Hibbert de brigademajoor van de Britse 1e Parachutistenbrigade en vocht bij de Rijnbrug. Hier werd hij door Duitse troepen gevangen genomen maar wist te ontsnappen door uit een truck te springen. Hibbert werd opgevangen door het Nederlandse verzet en stak tijdens operatie Pegasus I de Rijn over, samen met andere overlevenden van de Slag om Arnhem.

Dagboek Tony Hibbert (Foto: Airborne Museum)

Tijdens zijn onderduikperiode bij het Nederlandse verzet schreef Hibbert enkele dagboeken. Deze dagboeken, uit een privécollectie, zijn nu speciaal in het kader van 75 jaar Slag om Arnhem aan het Airborne Museum geleend en zijn onderdeel van de tentoonstelling Het Netwerk. Hibbert kwam na de oorlog vaak naar Nederland om deel te nemen aan herdenkingen en om vrienden uit het Nederlands verzet te ontmoeten. Hij overleed op 12 oktober 2014.

Tentoonstelling Het Netwerk

In Het Netwerk worden drie verzetsverhalen rond de Slag om Arnhem met bijzondere decors en veel audiovisuele middelen geënsceneerd. Een van de verhalen gaat over operatie Pegasus I. Na de Slag om Arnhem bleven verschillende luchtlandingstroepen achter in de bossen rond Arnhem. Lokale verzetsmensen gaven hen onderdak, hielpen hen zich te organiseren en de rivier over te steken in de nacht van 22 op 23 oktober tijdens Operatie Pegasus I.

De tentoonstelling Het Netwerk is dit jaar wegens succes verlengd. De dagboeken van Tony Hibbert zijn tot en met 27 oktober 2019 te zien in het Airborne Museum Hartenstein.

Lees hier meer over Tony Hibbert.