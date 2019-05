COLLEGE | WAT TE DOEN MET DE WOLF IN GELDERLAND?

Eén van de meest besproken onderwerpen van de afgelopen jaren, is de komst van de wolf in Nederland. Een hele zichtbare en voor veel mensen opwindende verandering in de natuur. In Gelderland maken sommige mensen zich zorgen, worden maatregelen genomen en zijn anderen vooral enthousiast over de komst van dit grote roofdier. Dit onderwerp mag dan ook niet ontbreken tijdens onze colleges.

Wat is het verhaal van de wolven in Nederland? Hoe komen ze hier? En wat moeten we vooral wél, of juist níet doen om de wolf te houden of te weren? Ecoloog Glenn Lelieveld van de Zoogdiervereniging en het Wolvenmeldpunt praat ons bij over de laatste stand van zaken én test jouw kennis over de wolf.

