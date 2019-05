Ooievaarsblog: Er rijdt met hoge snelheid een auto voorbij. De gek!

6 mei 2019. Ja hoor, Jan had gelijk, er lag nog wel degelijk een ei verborgen tussen de drie kuikens. Vandaag komt het vierde kuikentje uit. Zo rond 11.30 uur is hij duidelijk in beeld.

Omdat de ouders direct na het leggen van de eieren zijn begonnen met broeden, komen de kleintjes niet kort achter elkaar uit het ei, maar zitten er een paar dagen tussen en is er een enorm verschil in grootte tussen de kuikens.

Als er gevoerd wordt, zitten de grote kuikens vooraan. Zij weten de meeste pieren uit de uitgebraakte ballen te trekken. Voor de twee kleintjes schieten er slechts restjes over, waardoor ze langzamer groeien en het verschil in kracht en formaat alleen maar groter wordt.

Ooievaars in Lutte

Ik lees in de krant dat de eieren van de doodgeschoten ooievaar in de Lutte met hulp van een hoogwerker uit het nest zijn gehaald. Zij zijn overgebracht naar een ooievaarsopvangcentrum in Herwijnen en worden daar in een broedmachine verder uitgebroed. We duimen dat de jongen zullen uitkomen en opgroeien. De moeder zou het alleen nooit gered hebben.

Door de aangepaste stand van de camera, is er veel meer te zien van de omgeving dan vorig jaar. Dat is niet alleen overdag leuk. Zelfs ’s avonds valt er wat te kijken. Als Jan laat in de avond de hond uit gaat laten op de dijk, rijdt er met hoge snelheid een auto voorbij. De gek! Die mag daar niet eens komen. Ik moet meteen denken aan de schutter in de Lutte. Ik zie het schijnsel van zijn lampen op de livestream van de ooievaars. En dan opeens zie ik een klein lichtje bewegen. Dat moet de verlichte halsband van onze hond zijn. Ook de reflectiestrepen van Jans jas kan ik zien flitsen, maar alleen omdat ik weet dat hij daar loopt.

7 mei 2019. Vandaag heb ik een vrije dag, maar kom bijna niet toe aan de dingen die ik van plan was te doen. Het beeld van de livestream staat klein, maar het geluid staat hard aan. Elke keer hoor in de kleine ooievaartjes piepen, klepperen of kwaakachtige geluidjes maken en dan móet ik even kijken.

Ik zie hoe de jongen geregeld hun kopje tussen de vleugels van moeder door steken om rond te kijken. Bij zwanen zie je dat ook vaak, maar ik heb dat niet eerder gezien bij de ooievaars. Ik weet niet of ze dat vorig jaar ook deden. Misschien hebben we nu gewoon een duidelijker beeld op het nest. Of misschien maakt de moeder meer ruimte onder haar vleugel, omdat ze wil voorkomen dat de kuikens tegen haar zere poot gaan zitten.

Als de ouders komen voeren, klepperen de kuikens naar hartenlust, zo klein als ze zijn.

Ik zie hoe vader aan komt vliegen met in zijn snavel een blad papier en een grote prooi. Hij laat het blad papier op de rug van zijn vrouw vallen, het vrouwtje pikt er naar met haar snavel en legt het opzij. De prooi valt naast haar in het nest. Vader braakt een grote prooi uit. Op deze leeftijd worden de jongen normaalgesproken gevoerd met regenwormen. Maar omdat het de grond zo droog is, zitten de pieren veel te diep. Vader zal niks anders hebben kunnen vinden dan deze vis. De kleintjes vallen er op aan, pikken erin, maar ze kunnen er niks mee. De jongen zeuren luidkeels. Moeder pakt de vis en eet hem op.

Normaal wisselen de ouders van taak als ze voer komen brengen, maar ditmaal vliegt vader meteen weer weg nadat hij zijn krop geleegd heeft en blijft moeder op het nest achter.

Ze is veel bezig met het opruimen van het nest. De nestkom is vrij diep en heeft steile wanden. We zien hoe ze allerlei plukjes gras en hooi weg werkt, takjes verschuift en een grote prooi uit het nest gooit. Ook zien we hoe ze tijdens het opruimen bijna het kleinste jong op eet. Maar het loopt nog net goed af.

8 mei 2019. Wat zijn die ooievaars toch proper! De hele rand van het nest is wit van de poep, maar het midden wordt voortdurend opgeruimd. Zo kunnen we zien hoe moeder de poep van de kleinste opruimt. Het wordt blijkbaar al weer te vol in het nest. ’s Nacht zit een van de ooievaars op de lantaarnpaal te slapen. Witte poepspetters op de grond zijn het bewijs dat hij er lang heeft gezeten.

9 mei 2019. Om 14.53 is te zien hoe vader ooievaar zijn kleinste kuikentje opeet terwijl het nog leeft. Hij pikt het op, gooit het omhoog in zijn snavel, schudt het heen en weer en laat het naar binnen glijden. Paniek!! De chat ontploft zowat.

Ja, dat is het nadeel als je er met je neus (in dit geval de camera) bovenop zit. Dan zie je dingen die mooi en lieflijk zijn, maar ook zaken waar je helemaal niet blij van wordt. En wat ellende betreft blijft het hier niet bij voor vandaag.

Om 17.49 uur pikt moeder het (nu) kleinste kuikentje op, schudt het flink door elkaar en laat het vallen op de rand van het nest, onder in beeld. Het jong beweegt nog. Ze pakt het weer op, schudt het nog eens door elkaar en legt het op de verste rand van het nest. Ze gaat op de andere jongen zitten alsof er niks aan de hand is.

Nog een kuiken

Om 19.45 uur legt vader het dode kuikentje bij de andere jongen in het nest, alsof het een prooi is. De jongen pikken er een beetje in, maar kunnen er niks mee. Dan eet vader ook dit kleintje op.’s Avonds laat zie ik hoe een kleintje zijn kopje tussen de vleugel van de ouder door steekt, alsof het naar de maan wil kijken.

De rust keert weer op het nest. Maar op de chat en in het dorp is de wrede dood van de kuikens het onderwerp van gesprek. Het nieuws van TV-Gelderland wijdt er een onderwerp aan. Ze hebben een boswachter gesproken, hij geeft uitleg van het hoe en waarom.

12 mei 2019.Het gaat goed met de twee overgebleven ooievaartjes. Zodra de ouders rechtop staan, hoor je ze piepen en bedelen. Ze zijn van grijs doorgekleurd naar wit. Ze zien er lekker mollig uit.

Er komen nog genoeg hindernissen op hun pad: te weinig eten, droogte en hitte of juist regen en kou, ruimtegebrek, voedselnijd. Wij houden ze nauwlettend in de gaten en kunnen alleen maar hopen dat ze het gaan redden.

Deze gastblog is geschreven door Jacqueline Donkers. Zij kijkt dagelijks uit op 'onze' ooievaars. Onder het pseudoniem Dirkje van de Dijk schrijft zij voor regionaal huis-aan-huisblad “de Waalkanter” wekelijks een column over haar dagelijkse beslommeringen. Kijk hier live mee in het nest van de ooievaars.