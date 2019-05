Drie Gelderse clubs in play-offs, maar wie worden de tegenstanders?

Het is duidelijk dat drie Gelderse clubs deelnemen aan de play-offs. NEC is al bezig, Vitesse en De Graafschap mogen komend weekend van start.

Maar wie de tegenstanders worden, is nog niet duidelijk. Voor NEC is het wel vrijwel zeker. Als de Nijmegenaren RKC weten uit te schakelen na de 2-0 zege thuis, wacht normaal gesproken Excelsior. Eerst op zondagmiddag 19 mei in De Goffert en dan op woensdagavond 22 mei de return in Rotterdam. In theorie kan het ook nog De Graafschap worden, maar dan moeten de Superboeren woensdag winnen van Ajax, dat kampioen gaat worden in Doetinchem.

Henk de Jong tegen zijn oude club?

De Graafschap staat nu zeventiende en als dat zo blijft, wacht er hoe dan ook een beladen tegenstander. Het wordt Cambuur of Almere City. De eerste wedstrijd eindigde vrijdag in 2-2, dinsdagavond valt de beslissing in Almere.

Cambuur is de oude, maar vooral de nieuwe club van trainer Henk de Jong en zijn assistent Sandor van der Heide. En Almere City was vorig jaar de tegenstander van De Graafschap in de finale van de play-offs om promotie. Bovendien spelen bij de Doetinchemmers veel spelers met een verleden in Almere, zoals Fabian Serrarens, Javier Vet, Lars en Sven Nieuwpoort en Leeroy Owusu.

Vier mogelijke tegenstanders voor Vitesse

Vitesse staat nu vijfde in de eredivisie en zou bij de huidige stand FC Groningen als tegenstander treffen, eerst uit. Maar dat zou ook nog Willem II kunnen worden. Maar als Vitesse woensdag uit tegen VVV verliest, kan het ook nog FC Utrecht of Heracles worden. Voor Vitesse beginnen de play-offs op zaterdagavond 18 mei.