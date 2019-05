Straks een frietje in een bakje van palmblad of bamboe?

Friet, een frikandel of een bal gehakt: bij de meeste snackbars en cafetaria's zitten ze nog heel vaak in zo'n wit, plastic bakje. Voor eenmalig gebruik, dus totaal niet duurzaam. Ook in Beuningen denken ze daarover na.

Maar er komen steeds meer alternatieven op de markt, meldt de NOS. Verpakkingen van karton, suikerrietpulp, bamboe en palmblad. Heel langzaam sijpelen die door in de branche. Dat het traag gaat, komt ook doordat de alternatieve verpakkingen drie of vier keer zo duur zijn. Maar volgens Wilco Wieling van verpakkingsgroothandel Depa in Beuningen, mag dat geen probleem zijn. 'Amper 3 procent van de prijs van een patatje gaat nu op aan de verpakking. Met het nieuwe materiaal wordt dat misschien 4 of 4,5 procent.'

Zware tijden

Dat de branche maar langzaam overstapt naar natuurlijke materialen heeft ook een andere reden. 'De snackbar-eigenaren hebben enorm veel aan hun hoofd', zegt Frans van Rooij, directeur van ProFri. 'Ze zitten met het imago-probleem dat patat en kroketten ongezond zijn. Ook is er discussie over zout en over frituurvet. Ze hebben verder te maken met een recente btw-verhoging, en vergeet niet de enorme concurrentie.' Kortom, veel snackbarhouders houden met moeite het hoofd boven water, meent Van Rooij. 'En daar komt nu ook nog eens die plastic-discussie bij.'

Dat heeft ook te maken met een politiek besluit. Brussel heeft onlangs bepaald dat over twee jaar het gebruik van plastic rietjes, vorkjes, bordjes en dekseltjes verboden is. Vreemd genoeg is er nog onduidelijkheid over - verreweg het belangrijkste verpakkingsproduct in de snackbar - het bakje. Want is een plastic patatbakje nou een bord of een bakje? Daar is de politiek nog niet uit.

Consument

Volgens verpakkingsleveranciers eisen consumenten ook verandering, al bevalt dat niet altijd meteen goed. Een snackbareigenaar in Roosendaal stapte over van plastic naar kartonnen verpakkingen, maar draaide zijn beslissing weer terug. 'Klanten begonnen te mopperen. Bij sommigen rolde de frikandel uit het bakje tijdens de reis naar huis, of werd het karton zacht en slap bij een frietje stoofvlees. Mensen waren niet blij toen ze met de bestelling thuis kwamen. Na twee, drie weken zijn we gestopt met de proef.'

Verslaggever Jeroen Schutijser op bezoek bij de groothandel in horecaverpakkingen Depa in Beuningen: