Roep om plekken voor arbeidsmigranten: 'Steek kop niet in het zand'

door Sven Strijbosch

OTTO Workforce is de grootste internationale arbeidsbemiddelaar in Europa. Ze helpen arbeidsmigranten aan werk en aan huisvesting. Het kan Van Gool dan ook niet snel genoeg gaan: 'Er zitten 120.000 arbeidsmigranten in een onwenselijke situatie. De ervaring leert dat huisvesting van arbeidsmigranten in Nederland in veel gevallen onder de norm is door bijvoorbeeld huisjesmelkers en malafide praktijken', zegt hij. Volgens het Expertisecentrum Flexwonen is er behoefte aan goede huisvesting voor 100.000 arbeidsmigranten, onder wie veel mensen in Gelderland. Ze werken bijvoorbeeld in de logistiek of land- en tuinbouw.

De directeur van OTTO Workforce keek dan ook vreemd op toen de burgemeester van Beuningen aankondigde een eind te willen maken aan het verblijf van arbeidsmigranten op vakantiepark de Groene Heuvels in Ewijk. 'Volgens de burgemeester is het bestemmingsplan nou eenmaal duidelijk: er is op het park alleen recreatie toegestaan. Desondanks wonen er op dit moment honderden arbeidsmigranten. Binnen een half jaar moeten die weg zijn. Van Gool wil juist méér plekken voor die migranten en vindt dat Beuningen de kop in het zand steekt.

Steun vanuit Europa

Toch klinkt er ook steun voor de burgemeester in Beuningen: 'Ik roep de gemeente Beuningen op om grondig onderzoek te doen en vervolgens stevig te handhaven, zodat deze aanpak als voorbeeld kan dienen voor andere gemeenten in Nederland', zegt europarlementariër Agnes Jongerius (PvdA). Eerder werd duidelijk dat er soms wel zes mensen in een bungalow op het vakantiepark in Ewijk wonen. Daar wordt veel geld mee verdiend. 'De uitzendsector moet bijdragen aan fatsoenlijke huisvesting. Als er iemand de vruchten plukt van arbeidsmigratie, is het de uitzendsector wel. Dat schept ook verantwoordelijkheden. Zes mensen in een vakantiehuisje stoppen en hen daar de hoofdprijs voor laten betalen is ronduit onfatsoenlijk.'

Veel van die arbeidsmigranten werken via het bedrijf van Van Gool, OTTO Workforce. 'Ik had een afspraak met de burgemeester, maar die is afgezegd. Ik ga graag in gesprek over oplossingen', vertelt hij. Het Mobile Home Parc in Venray zou volgens hem als voorbeeld kunnen dienen. Binnen no-time werden daar 60 huisjes uit de grond gestampt, geschikt voor ruim 200 arbeidsmigranten. 'Splinternieuw, aantrekkelijk en energiezuinig. Arbeidsmigranten zijn keihard nodig voor de bv Nederland en zij hebben dus recht op een correcte behandeling en op goede huisvesting', legt de directeur uit. Door goed overleg met de omgeving lijken ook omwonenden in Venray positief.

'Vijf voor twaalf'

Van Gool staat niet alleen. 'Het is vijf voor twaalf', zei Kees van Doorn van uitzendbureau VDU eerder tegen Omroep Gelderland. Hij ziet veel problemen met huisvesting in het Rivierengebied. Eerder werd er in het teken van 'Vitale Vakantieparken' ook onderzoek gedaan op vakantieparken op de Veluwe. Zeker een kwart van de parkbewoners bestond uit arbeidsmigranten, voornamelijk Polen, Bulgaren en Roemenen. 'Iedere regio is anders. Overal is dan ook een eigen oplossing nodig met verschillen in accommodaties', besluit Van Doorn.