Roep om plekken voor arbeidsmigranten: 'Maar niet in de achtertuin'

door Sven Strijbosch

OTTO Workforce is de grootste internationale arbeidsbemiddelaar in Europa. Ze helpen arbeidsmigranten aan werk en aan huisvesting. Het kan Van Gool dan ook niet snel genoeg gaan: 'Er zitten 120.000 arbeidsmigranten in een onwenselijke situatie. De ervaring leert dat huisvesting van arbeidsmigranten in Nederland in veel gevallen onder de norm is door bijvoorbeeld huisjesmelkers en malafide praktijken', zegt hij. Onder die 120.000 mensen ook arbeidsmigranten in Gelderland. Ze werken bijvoorbeeld in de logistiek of land- en tuinbouw.

Een actuele discussie is die in de gemeente Beuningen. Vakantiepark de Groene Heuvels wordt vrijwel helemaal bewoond door arbeidsmigranten, maar dat mag niet. Het bestemmingsplan is namelijk duidelijk: het is een recreatiepark. Burgemeester Daphne Bergman wil dat de arbeidsmigranten en permanente bewoners binnen een half jaar van het park zijn vertrokken.

'Dat is te begrijpen, maar nog veel belangrijker is het kijken naar goede oplossingen. We hadden een afspraak met de burgemeester, maar die is afgezegd', vertelt Van Gool.

Venray als voorbeeld?

Het Mobile Home Parc in Venray zou volgens hem als voorbeeld kunnen dienen. Binnen no-time werden daar 60 huisjes uit de grond gestampt, geschikt voor ruim 200 arbeidsmigranten. 'Splinternieuw, aantrekkelijk en energiezuinig. Arbeidsmigranten zijn keihard nodig voor de bv Nederland en zij hebben dus recht op een correcte behandeling en op goede huisvesting', legt de directeur uit. Door goed overleg met de omgeving lijken ook omwonenden in Venray positief.

Bekijk de reportage (tekst gaat verder onder de video)



'Vijf voor twaalf'

Van Gool staat niet alleen. 'Het is vijf voor twaalf', zei Kees van Doorn van uitzendbureau VDU eerder tegen Omroep Gelderland. Hij ziet veel problemen met huisvesting in het Rivierengebied. 'Iedereen is het erover eens dat we arbeidsmigranten nodig hebben en op een goede manier moeten huisvesten. Maar niemand wil deze mensen in de achtertuin', stelt Van Gool.

Van Gool richtte zelf het Mobile Home Parc in Venray op en verdient er dus ook geld mee. 'Maar we doen dit omdat het nodig is. Onze expertise ligt bij de bemiddeling van arbeidsmigranten', vertelt hij. 'Maar iemand moet de handschoen oppakken.' De directeur hoopt dat er meer initiatieven van de grond komen, ook los van zijn eigen bedrijf.

Verslaggever Sven Strijbosch op het Mobile Home Parc in Venray