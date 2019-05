Een knal, een gil en gaten in de ramen: wie deed dat?

Een knal, een gil en gebroken ramen. Het is dus niet raar dat Rini Bongen in de nacht van zaterdag op zondag rechtop in bed zat in haar huis aan de Dinxperlosestraatweg in Aalten. Maar de veroorzaker van het tumult was nergens te bekennen. Op Facebook vraagt Bongen zich af of haar huis wellicht is beschoten.

'Heel intimiderend', zegt Bongen zondagavond terwijl het glas nog steeds kapot is en een dader in geen velden of wegen te bekennen is. 'We werden om 2.15 uur wakker van een enorme knal en gil. We zijn meteen naar beneden gegaan, zonder de lampen aan te doen. Maar op straat zagen we helemaal niemand en we hoorden ook niks. Pas later zagen we de gaten bij ons in het raam.'

In de ramen zitten inderdaad twee kleine gaten. De schade bij de buurman was groter. 'Daar zit een enorm gat in het raam. Hij was niet thuis omdat hij aan het verbouwen is.'

Bogen tast in het duister over oorzaak. 'Ik weet niet precies hoe een pistool klinkt, maar wel hoe een luchtdrukpistool klinkt. En dit was véél harder. Ik heb de politie gebeld, en die zouden vandaag iemand langs sturen. Maar tot nu toe zijn ze niet geweest. Ik ga er maandag weer over bellen.'

Op Facebook doet Bongen navraag in de buurt. Daar krijgt ze onder meer het advies vooral aangifte te doen.