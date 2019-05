Vitesse blij met monsterzege: '6-1 is extra boost voor de play-offs'

'Het was een goede, solide wedstrijd. We scoren zes keer en het is jammer dat we de '0' niet hebben gehouden. Maar als ze zo mooi scoren, dan is dat onmogelijk', vertelt uitblinker Martin Ødegaard.

Tekst gaat verder na de video

Maar de '0' of niet. Vitesse heeft de play-offs binnen. 'En we staan mooi vijfde. Daar waar we horen', aldus Thomas Buitink die zondag twee keer scoorde. 'Woensdag moeten we nog winnen bij VVV, zodat we zo hoog mogelijk eindigen.'

En in die wedstrijd jaagt Buitink op een hattrick. Hij was er zondag tegen De Graafschap dichtbij. Hij maakte al eerder drie treffers bij ADO Den Haag. 'Ik kreeg ook flashbacks vandaag. Maar dan moet ik het woensdag weer doen. Nu alle spitsen fit zijn time ik deze goals wel weer goed.'

Foto: Broer van den Boom

Eerste doel gehaald

Na de wedstrijd tegen VVV is het dan tijd voor het toetje van de competitie. Een toetje dat zoet moet smaken. 'We hebben ons eerste doel gehaald. We willen nu de play-offs winnen en daar hebben we de kwaliteit voor. Deze 6-1 geeft ons een extra boost. Het zou mooi zijn om afscheid te nemen met winst in de play-offs.'