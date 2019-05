Henk de Jong: 'We hebben elkaar laten verzuipen'

'Ja, dan moet je even bijkomen', zegt Henk de Jong. 'Het was een vervelende middag, we hebben terecht verloren. De eerste twintig minuten was er weinig aan de hand, maar daarna zakken we door de ondergrens en hebben we elkaar laten verzuipen.'

Controle na het doelpunt

Het verhaal voor Vitesse - en Slutskiy - is precies andersom. 'Het eerste kwartier hadden we het moeilijk. We hadden geluk, maar na het doelpunt kregen we de controle', aldus de Rus die blij was dat jonge spelers scoorden. 'Thomas Buitink en Charly Musamba. Het is voor hen belangrijk om vertrouwen te krijgen.'

Voor De Graafschap woensdag Ajax in eigen huis, dat dan kampioen zal worden. 'Dan kan er ook nog wel eens eentje invliegen. Ik ben blij als het woensdag 21.15 uur is, dan hebben we Ajax gehad en komen we tegen de ploegen die meer van ons niveau zijn', blikt De Jong vooruit op de nacompetitie.