Bertrams woest na afstraffing De Graafschap: 'Zo niks te zoeken in play-offs'

'Ongelooflijk, we laten onszelf verzuipen. Ik ben echt woedend. De knop moet snel om, want woensdag is de volgende pot weer en dan de play-offs. Vier hele belangrijke wedstrijden waarin we er alles aan moeten doen om in de eredivisie te blijven. In de play-offs kan alles gebeuren en zullen we zo scherp moeten zijn als een mes. Als we dan zo voor de dag komen als vandaag, hebben we er niks te zoeken. Maar hopelijk was dit een incident.'

De doelman was ondanks de forse nederlaag de beste man bij De Graafschap. 'Ik krijg er zes om mijn oren, en laatst tegen VVV ook al vier. Dat is het kutste wat er is. Ik ben woedend en moet echt even tot tien tellen dadelijk.'